Se la circolazione periferica funziona senza intoppi, ti senti più leggera, il sangue è più fluido e pulito e conseguentemente aumenta il benessere di tutto il corpo. Sul nuovo numero trovi un programma di cura e prevenzione che in soli sette giorni ti regala gambe più snelle e meno stanche, evitando in un colpo solo ristagni e pesantezza. Con i cibi e i rimedi naturali giusti la leggerezza non sarà più un miraggio…

In più, sul numero di Salute Naturale di Giugno trovi:

Vitamina C: non serve solo d’inverno!

La regina degli antiossidanti è il tuo super integratore di giugno: assumila ora per evitare che il clima estivo tolga energia e cellule e organi.

Mal di denti? La tintura di calendula lo attenua

Si tratta di un ottimo analgesico naturale utilissimo per contrastare le infiammazioni del cavo orale. In sinergia con apis e belladonna, puoi usarlo anche in gravidanza.

Proteggi occhi, ossa e cervello da pc e cellulari



L’uso intensivo di queste apparecchiature alla lunga può danneggiare articolazioni, vista, sonno e concentrazione. Mantienili sani con i consigli posturali corretti e i rimedi verdi che combattono affaticamento, stress, e rigidità.

Contro le verruche servono thuja e dulcamara

Il virus che procura le antipatiche e dolorose lesioni plantari vive in piscina ma anche sulla sabbia o sull’erba; ecco come difendersi