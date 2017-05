Cari Lettori,

nelle scorse settimane alcuni di Voi ci hanno segnalato che in diversi social network, quali Instagram e Facebook, è diffusa la pubblicità di un prodotto dimagrante denominato Ecoslim, attraverso una falsa pagina web di Riza contenente un’intervista mai resa da dott. Raffaele Morelli sulle proprietà di tale prodotto dimagrante.

Vi segnaliamo che tali iniziative sono false ed ingannevoli in quanto sia Riza sia il dott. Raffaele Morelli sono del tutto estranei a tale pubblicità ed al prodotto Ecoslim, e stante la gravità di quanto posto in atto ai loro danni, hanno già dato mandato per perseguire e far cessare quanto prima e con ogni mezzo, la prosecuzione di ogni abuso.