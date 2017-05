Pasta e pane, bistecca con il formaggio, macedonia con il gelato, mozzarella e prosciutto crudo: questi sono solo alcuni degli errori da evitare a tavola per scongiurare l’accumulo di grasso. Scopri tutti gli altri (insospettabili) errori da non fare più.

La dieta su misura per te

Porta in tavola la strategia dimagrante più adatta alle tue esigenze. Vuoi bruciare più grassi e accelerare il metabolismo? Oppure vincere ritenzione idrica e cellulite? O, ancora, prevenire le fermentazioni e ridurre il girovita? O magari prevenire gli attacchi di fame fuori pasto? Sul nuovo numero di Salute Naturale Extra ti proponiamo le combinazioni alimentari più efficaci per raggiungere ciascuno di questi obiettivi, con ricette, spunti e consigli pratici da mettere in pratica ogni giorno.

Le tue bevande snellenti

Ciò che bevi conta! Anche le bevande sono da abbinare correttamente ai piatti, se punti a perdere i chili di troppo: ad esempio la birra con la pizza è un errore tragico, come anche il caffè espresso dopo la pastasciutta. D’altra parte, però, puoi affidarti agli infusi e ai frullati che, grazie alla combinazione vincente tra alcuni ingredienti, ti aiutano a depurare l’intestino, a ridurre i gonfiori o a bruciare l’adipe localizzato.

Piccole correzioni ai piatti di ogni giorno

Lasagne, polpettone, pizza, fritto misto... tutti piatti deliziosi che però, soprattutto quando si inizia una dieta, si tende ad eliminare: troppo pesanti e calorici. In realtà basta un semplice intervento per eliminare le combinazioni alimentari scorrette contenute in queste pietanze e renderle “a prova di dieta”, ma senza rinunciare al gusto.