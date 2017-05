12/05/2017 22:39

Autostima: é come dire mi stimo da sola senza aspettare che siano gli altri a farlo. Eppure succede ogni giorno di sentirsi in gara con qualcuno e soggetti a giudizi o valutazioni. Si pensi per esempio alla scuola, o peggio ancora al lavoro dove ogni cosa che fai viene pesata, valutata, giudicata e magari senza diritto di replica. Se hai fatto un buon lavoro magari ti apprezzano ma magari no perché é "dovere". Secondo me la vera autostima si manifesta nel momento in cui cala il sipario a riflettori spenti e in assenza di platea.