Evitare le proteine animali anche per soli sette giorni è il modo più rapido ed efficace per depurare l’organismo, che in questo modo recupera energia, ripara i tessuti danneggiati dalle scorie accumulate e ne genera di nuovi. Se elimini le proteine carnee, i primi organi che si alleggeriscono sono proprio i reni e il fegato, ma ne beneficiano anche l’intestino, il cuore, il cervello e le ossa. Dalla colazione alla cena, ti spieghiamo come alimentarti in modo verde e depurante, anche con l’aiuto di infusi, succhi detox e integratori naturali.

In più, sul nuovo numero di Salute naturale trovi:

Il polline delle api vince la stanchezza

Fonte di estrogeni, rutina e sostanze antibiotiche naturali, ti rende più resistente allo stress e alla fatica.

Con la boswella dai sollievo immediato ad artriti e artrosi

L’estratto della sua resina aromatica sfiamma le cartilagini, rilassa e aiuta a combattere le fibromialgie.

Arriva il climaterio? Affrontalo con fiori e radici

Angelica, dioscorea villosa e acta racemosa rendono meno traumatica l’interruzione del ciclo mestruale.

Melagrana e cannella per labbra perfette

I loro oli vegetali migliorano l’idratazione dei delicati tessuti del contorno-bocca. In più, aumentano colorito e turgore.