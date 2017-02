Mal di schiena e cervicalgie sono molto diffusi in Italia: si stima che almeno l’80% della popolazione accuserà il problema almeno una volta nella vita. Troppo spesso, poi, il dolore viene ignorato o trattato in maniera scorretta, e dunque diventa cronico. La strategia per prevenire e combattere questi disturbi è imparare e individuarne le vere cause e intervenire nel modo più efficace. In questo numero trovi le soluzioni mirate per risolvere il tuo problema, che si tratti di dolore alla cervicale, di dorsalgia (con fitte che, tipicamente, si localizzano tra le scapole) oppure di lombalgia.

La tua prima alleata è la natura

Scopri i rimedi naturali più utili e con meno effetti collaterali per spegnere il dolore, ridurre le infiammazioni, rilassare i muscoli irrigiditi, rinforzare e rendere più elastici cartilagini, articolazioni e colonna vertebrale. Anche il massaggio è un eccellente trattamento per i muscoli indolenziti, a patto di usare le tecniche e gli oli più utili a distendere il corpo e la mente.

Le buone abitudini da adottare subito

Il dolore alla schiena o alla cervicale, nella maggior parte dei casi, non dipende da una disfunzione fisica, ma dallo stile di vita: trascorriamo troppo tempo seduti, chini su tablet e cellulari, assumendo posture scorrette. Per fortuna esistono buone abitudini quotidiane e semplici esercizi di stretching e ginnastica dolce che “rieducano” il dorso, risolvono il mal di schiena ed evitano che ritorni.

La prevenzione si fa anche a tavola

Il cibo cura, anche la schiena. La dieta è di fondamentale importanza quando si vuole alleviare uno stato doloroso o infiammatorio. Ci sono alimenti che, grazie alla loro particolare composizione nutrizionale, contrastano il malessere e nutrono ossa, muscoli e cartilagini fornendo alla schiena tutto ciò che serve per restare in salute.