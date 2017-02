Il nuovo numero di mandala Therapy parte dal concetto che ogni cosa contenga un’anima, un’energia. Gli animisti ritenevano che tutta la natura fosse animata: non solo l’uomo, ma le piante, gli animali, i minerali… Una visione in netto contrasto con il pensiero materialista contemporaneo, che considera tutto quel che ci circonda solo in termini meccanicisti, asettici, funzionali, pratici. Un simile modo di pensare non è sbagliato, ma limitante: ci priva del fascino, della magia che permea ogni aspetto dell’esistente. Il senso di questo numero è dunque questo: cercare i luoghi che ci fanno stare meglio, perché quei luoghi non sono che il riflesso di un panorama interiore.

Per disegnare, trova il tuo luogo dell’anima

Provate a immaginare la vostra casa: c’è un angolo che vi piace di più, dove vi sentite meglio, dove arriva la serenità? Per ognuno di noi esiste un habitat ideale, anche all’interno della propria abitazione. Quando lo abbiamo trovato, azzeriamo i pensieri, ci rilassiamo, entriamo in uno stato piacevole magari diffondendo anche un buon profumo nell’aria e cominciamo a disegnaste in questa atmosfera i nostri mandala. In questo numero vi accompagneremo poi alla ricerca del “genius loci”, lo spirito del luogo, l’idea che in ogni ambiente esista uno “spirito” particolare che entra in sintonia con noi. Alcune persone lo trovano in montana, altre al mare, altre ancora sulle rive di un fiume o sulle sponde di un lago, in un bosco o di fronte a un panorama aperto. Trovare il mandala che rappresenti il nostro mondo magico è l’operazione che vi suggeriamo di fare quesito mese. Disegnandolo e colorandolo a mende vuota sentiremo la serenità arrivare progressivamente. Buona lettura e buon disegno a tutti!