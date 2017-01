Aloe e tè verde sono le erbe che eliminano dal sangue le scorie che danneggiano organi e tessuti. Su questo numero troverai descritte tutte le loro virtù e imparerai ad utilizzarle al meglio: in questo modo ti depuri e sciogli il grasso addominale, il vero nemico della tua salute. In più, scopri quali sono le cause che fanno aumentare la pancetta e come puoi correre ai ripari grazie alla fitoterapia e all’alimentazione naturale. Senza dimenticare lo stress, che spesso svolge un ruolo decisivo nel farci ingrassare proprio sulla pancia.

In più, sul nuovo numero di Salute naturale trovi:

Con l’astragalo sostieni e riattivi le difese

Quest’antichissimo rimedio di origine cinese migliora la risposta immunitaria alle aggressioni di germi e batteri: e se lo abbini al succo d’uva tonifichi cuore e circolazione.

La pianta amica di febbraio è la primula

I suoi boccoli gialli, le foglie e le radici sono uno scrigno di ormoni vegetali e saponine antiossidanti: la sua corolla sconfigge le bronchiti e scaccia la malinconia d’inverno

Usa chia e polveri vegetali contro la stipsi e i chili di troppo

I piccoli semi di chia, ottenuti dalla salvia ispanica, riattivano l’intestino pigro, abbassano il colesterolo e aiutano anche a perdere peso!

Chi prende la rhodiola campa cent’anni!

Cresce nella lontana Siberia l’arbusto che aiuta l’organismo ad adattarsi ai cambiamenti, restando giovane e forte.