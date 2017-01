Intestino felice e pancia piatta: ottienili a tavola! Nel nuovo numero di Salute Naturale Extra ora in edicola ti spieghiamo come conquistare e mantenere il prezioso benessere intestinale. Da questo dipende non solo la salute di tutto l’organismo, ma anche un dimagrimento rapido e duraturo. Un microbiota, cioè l’insieme dei batteri intestinali, in equilibrio è il segreto di chi mangia e non ingrassa. Solo se la flora batterica è sana puoi riattivare il metabolismo, assimilare meno calorie dai cibi, ridurre l’accumulo di nuovo grasso e favorire il senso di sazietà.

Scopri le regole d’oro da seguire a tavola

Il benessere dell’intestino dipende soprattutto dall’alimentazione. Sono solo quattro le regole d’oro da seguire per organizzare nel modo giusto i pasti di ogni giorno. La prima è nutrire la flora batterica buona, la vera custode della salute: scopri quali sono le pietanze preferite da questi preziosissimi microrganismi. La seconda regola è scegliere i cibi che rinforzano le pareti intestinali, la terza invece è aumentare il consumo di probiotici, che aumentano le difese dell’organismo. Infine è importante ridurre il consumo di alimenti irritanti, che favoriscono invece la comparsa di gonfiori, meteorismo e infiammazioni.

L'importanza della depurazione

Mangiare bene è il primo passo, ma talvolta è utile dare una tregua all’apparato digerente. Come? Con una giornata di dieta liquida: un semi-digiuno di 24 ore, da ripetere una volta al mese, capace di depurare completamente l’intestino dalle tossine dannose e ingrassanti. Scopri in che modo puoi aiutare il colon a rigenerarsi senza cali di energia né attacchi di fame.

Ecco le cure su misura per te

L’intestino è un organo delicato e abitudinario. Per quanto ci impegniamo a prenderci cura di lui, a tavola e non, può capitare che emergano comunque dei problemi: stipsi, colon irritabile o diverticolite, ad esempio, ma anche candida e gastroenteriti virali. Il cibo è ancora una volta la soluzione. Ogni disturbo ha la sua dieta su misura capace di ridare all’apparato gastrointestinale l’equilibrio perduto. E se il cibo non dovesse bastare, trovi anche i consigli sui rimedi verdi più efficaci.