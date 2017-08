L’estate volge al termine e per i nostri ragazzi si prepara il ritorno sui banchi di scuola: ancora pochi giorni e la prima campanella dell’anno inizierà a suonare. Per fortuna abbiamo ancora qualche giorno di relax: cosa possiamo fare per renderlo indimenticabile? Aggiungere alle loro giornate un tocco di colore con il giusto materiale creativo per rendere quest’ultimo scorcio di vacanze stimolante e divertente.

Articolo in collaborazione con Crayola