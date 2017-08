Dopo un anno di duro lavoro scolastico anche i nostri piccoli sono stanchi e hanno bisogno di riposo, di tempi dilatati e di svago.

Quando arrivano le vacanze, mamma e papà non dovrebbero riempire per forza le giornate dei loro bambini con qualcosa da fare, ma regalare loro loro la libertà "compressa" nel corso dell’anno fra i mille impegni. Questo significa dare loro la possibilità di gestire il proprio tempo senza ritmi frenetici e, perché no, anche di annoiarsi e “perdere” del tempo in relax. Ma accanto al tempo dell'ozio, una cosa si può fare: aggiungere alle loro giornate un tocco di colore con il giusto materiale creativo per rendere l’estate un periodo davvero indimenticabile.

Colora la tua estate con i Pennarelli Colori Tropicali i Lavabilissimi di Crayola!

Sì alla libertà e alla programmazione intelligente

L'estate è anche il periodo dell'anno in cui i genitori che continuano a lavorare devono "sistemare" i propri figli senza l’aiuto della scuola: per fortuna, campi scuola, oratorio, babysitter o gli amati nonni che ci vengono in soccorso non mancano: oggi a disposizione dei genitori ci sono tantissime soluzioni!

L’importante però è che i bambini non abbiano l’impressione di sentirsi un peso: diventa quindi fondamentale condividere con loro la programmazione del tempo estivo in cui ci siano degli spazi da trascorrere tutti insieme almeno durante il weekend. L’estate offre tanti spunti per fare attività diverse tutti insieme!

Se i bambini hanno la possibilità di fare qualcosa di speciale e originale con mamma e papà, allora l’estate si trasformerà in un momento magico, qualcosa da ricordare per sempre.

Divertimento a misura di bimbi e genitori

Ad esempio, una vacanza in una fattoria didattica è l’ideale per i bambini, ma non solo! Le famiglie hanno la possibilità di imparare insieme la vita e le tradizioni dei campi, l'attività agricola, le produzioni tipiche e i ritmi della natura divertendosi.

E che dire dei parchi tematici? Sono perfetti per stimolare il senso dell’esplorazione, della scoperta e dell’avventura.

Da non dimenticare i laboratori creativi, per dare la possibilità ad ogni bambino di esprimersi secondo le proprie potenzialità stimolando le sue naturali abilità creative: ogni bimbo è un'artista! Imparare come nascono i colori, scoprire che è bello metterci le mani e immergersi in tutte le sfumature è un'esperienza molto stimolante. Questi laboratori sono luoghi giocosi dove i bambini possono vivere un’esperienza creativa e "colorata di emozioni".