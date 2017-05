L' hamburger è un piatto appetitoso e facile da preparare, ma ricco di grassi saturi e poco salutari. Puoi preparare un hamburger alternativo con il pesce, bilanciato sotto il profilo nutrizionale, con la giusta dose di carboidrati (e se scegli un pane integrale puoi anche aumentare la quantità di fibre snellenti), di grassi buoni e proteine rassodanti, presenti in abbondanza nel filetto di trota, decisamente più magro del salmone. Non mancano infine le sostanze bruciagrassi fornite da erbe e spezie e persino dai cetriolini sottaceto, che drenano e saziano.



Impana il pesce con la crusca

Per ottenere un hamburger di pesce ancora più appetitoso e dimagrante, puoi preparare una leggera panatura utilizzando della crusca aromatizzata agli agrumi. Aggiungi alla crusca del succo di limone o d’arancia e qualche scorzetta biologica tagliata finissima, senza mettere sale.

Prepara così l'hamburger di trota dimagrante

Ingredienti

un panino da hamburger; 150g filetto di trota; un cucchiaino di olio extravergine ; erba cipollina, aneto, timo, maggiorana, peperoncino quanto basta; cetriolini sott’aceto; un pomodoro piccolo; una foglia di lattuga.



Preparazione

Trita grossolanamente il filetto di trota passandolo in un mixer. Mettilo in una ciotola con l’olio, e gli aromi. Mescola bene. Forma l’ hamburger e compatta bene. Riponi un’oretta in frigo per stabilizzare la forma. In una padella antiaderente, metti un filo d’olio e cucina il fish burger a fuoco medio-basso. Una volta raggiunta una bella doratura, gira delicatamente il fish burger con una spatola e dora il secondo lato. Quando sarà ben cotto, farcisci il panino con tutti gli ingredienti della ricetta e servi subito

Usa il condimento giusto

Puoi completare il tuo hamburger con una buona salsa, ma scelta o preparata con cura, affinché non abbia troppi grassi aggiunti, come una maionese o un ketchup light oppure una salsa fatta con yogurt magro e senape. Buon appetito!