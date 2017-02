Le verdure sono ricche di antiossidanti, sostanze utilissime per la nostra salute. Per questo devono costituire la base della nostra alimentazione, abbondando sulle tavole a pranzo e a cena. Gli spinaci, ad esempio, contengono vitamine (soprattutto la B e la C), minerali (potassio, magnesio, fosforo e calcio) e clorofilla, un vero concentrato di sostanze che contrastano i radicali liberi responsabili dell'invecchiamento. Il modo migliore per cuocerli è al vapore: questo tipo di cottura limita la perdita delle proprietà nutrizionali degli ortaggi. La ricotta poi si sposa benissimo con gli spinaci: è poco calorica (146 calorie per 100 grammi), e piuttosto digeribile. Con questi due ingredienti di base, puoi preparare i classici cannelloni ricotta e spinaci, un piatto nutriente, leggero ed equilibrato.

Cannelloni ricotta e spinaci: la ricetta per il ripieno

Ti occorrono i seguenti ingredienti (per due persone)

450 g di spinaci freschi

300 g di ricotta vaccina

1 uovo

100 g di parmigiano reggiano grattugiato

20 g di olio extra vergine di oliva (per gratinare)

Pomodorini

Basilico q.b.

Noce moscata q.b.

Sale e pepe q.b.

Preparazione dei cannelloni

Lessa o cuoci al vapore gli spinaci, scolali, tritali e aggiungi ricotta, uovo, noce moscata, sale e pepe. Dopo aver lessato i cannelloni, stendili su un canovaccio e farcisci con il ripieno che hai precedentemente preparato. Adagiali in una pirofila oleata. Versa un filo d'olio e cospargi i cannelloni di parmigiano. Aggiungi i pomodorini. Cuoci in fuoco statico preriscaldato a 200° per 20-25 minuti. Passa alla modalità grill e cuoci per 5 minuti. Servi con foglioline di basilico fresco come guarnizione.

Cannelloni integrali, la scelta migliore

Se utilizzi la farina integrale per i cannelloni, diminuisci le calorie e aumenti le fibre. Puoi preparare anche tu la pasta con 200 g di farina integrale e 2 uova. Versa 150 g di farina in una ciotola, con le uova precedentemente sbattute, lavora gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Aggiungi gli ultimi 50 grammi. di farina, avvolgi in una pellicola per alimenti e lascia riposare un'ora. Stendi il panetto col mattarello, ricava dei rettangoli sbollentali e riponici all'interno il ripieno. Arrotola formando dei cilindri e inforna.