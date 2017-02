Quante volte vi è venuta voglia di un dessert ma non ve lo siete concesse pensando alla linea? A fine pasto capita spesso di voler concludere con uno sfizio, ma le calorie frenano. Che fare? Oggi vi proponiamo la ricetta di un gelato un po' speciale (sì, è inverno, ma gli amanti del gelato lo amano anche in questa stagione), semplicissimo da preparare e da "personalizzare" secondo i gusti. la sua base è la banana, un frutto saziante e ricco di potassio. Potete gustarlo dopo il pranzo o la cena oppure per uno spuntino spazzafame.

Gelato non gelato: gli ingredienti per 4 persone

4 banane

1 yogurt greco 0% di grassi (a piacere)

cannella o cacao

granella di nocciole o mandorle

Preparazione

Prendete le banane e tagliatele a rondelle, poi mettetele in un recipiente in freezer per almeno 3 ore. Togliete le banane dal freezer, mettetele in un frullatore, azionate finchè non diventano una mousse. A piacere potete aggiungerci lo yogurt greco (si può consumare anche senza), un cucchiaio di miele per addolcirlo (la banana è già dolce) e, a seconda dei vostri gusti, una spolverata di cannella o cacao e la granella di nocciole. Versate in 4 vaschette e gustate.

Il segreto della consistenza? Le peptine delle banane

Qualcuno si starà chiedendo: com'è possibile che una preparazione tanto semplice dare al nostro dessert la tipica consistenza del gelato? Il segreto è presto detto: le banane sono ricchissime di peptine, un favoloso addensante naturale che serve a solidificare il composto. Normalmente viene aggiunto nella preparazione de gelato, ma qui non è necessario.