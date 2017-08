Gli smoothie sono ottimi come spuntini o a colazione, ma possono diventare anche minipasti leggeri che sostituiscono il pranzo o la cena in questo periodo. Negli smoothie, a differenza che nei centrifugati, le fibre originarie vengono mantenute riducendo l’innalzamento dell’indice glicemico prodotto dagli zuccheri contenuti nella frutta. Inoltre queste sostanze aiutano ad assorbire meno lipidi e hanno un effetto detox perché possono essere indigerite nel tratto intestinale legandosi alle sostanze dannose e facilitandone l’espulsione.



Componi così il perfetto smoothie detox

Lo smoothie perfetto per avere effetto detox deve essere composto per il 50% di liquidi, per il 25% di frutta e per il 25% di verdura. Se mettiamo la frutta secca non sono necessarie altre proteine. L’avena è l’ingrediente principe dello smoothie del mattino.

Sostituisci così i derivati animali

Negli smoothie vegani non sono previsti derivati animali, latticini, yogurt vaccino, panna o siero di latte, ingredienti che regalano alla bevanda cremosità. Ecco come sostituirli.

- Lo yogurt vaccino si sostituisce con quello di soia o di cocco vegan.

- Al posto del latte animale si può usare un qualsiasi latte vegetale, molto più gustoso. Di soia, mandorle, anacardi, riso, avena, farro.

- La panna montata può essere soppiantata da quella di soia, cocco o riso, nella versione bio senza additivi.



Un giorno detox a base di smoothie

In questo periodo di vacanza, sperimenta un giorno alla settimana di detox profondo con una dieta liquida a base di smoothie vegan, che ripuliscono a fondo intestino, fegato e reni. Provala per fare il pieno di energia, eliminare le tossine e sgonfiarti.

- Al risveglio: bevi un bicchiere di acqua e succo di limone.

- A colazione: prepara un frullato con 200 ml di latte di soia bio, 20 g di fiocchi di orzo o avena (ammollati), una mela, una manciata di lattuga, un gambo di sedano e 15 mandorle.

- Spuntino: un centrifugato di pompelmo rosa e melograno oppure di sedano, carote e zenzero.

- Pranzo: un frullato con acqua, una tazza di latte di soia o di kefir, una banana congelata, una manciata di spinaci, 2-4 datteri, un cucchiaio di semi di canapa, un cucchiaio di crema di mandorle biologica, 2 cubetti di ghiaccio.

- Cena: un frullato preparato con una tazza di latte di soia o mandorle, mezza tazza di mirtilli biologici, 2 fichi arricchito con un cucchiaio di fiocchi di cereali integrali, un cucchiaio di semi di chia, un pizzico di cannella.

Quindi aggiungi la crema di arachidi, il latte di soia, i fi occhi di avena e lo zenzero. Unisci il centrifugato di carote. Frulla ancora e bevi.