L'alimentazione è uno dei capisaldi della nostra salute: negli ultimi anni, innumerevoli studi hanno dimostrato che mangiare bene, scegliendo cibi freschi e ricchi di nutrienti, non faccia bene solo al nostro corpo, ma sia fondamentale anche per il benessere mentale. Oggi sappiamo che una dieta corretta - parola che in origine significa regola di vita e non regime alimentare restrittivo, deve contenere tutte le sostanze nutrienti in maniera equilibrata, per consentire all'organismo di funzionare al meglio. Solo così il benessere fisico si "trasferisce" a livello mentale, facendoci sentire più forti, pieni di energia, pronti ad affrontare le sfide quotidiane con rinnovata fiducia. Come comportarsi dunque? Esistono alcuni alimenti che, secondo la nutraceutica (termine che deriva dalla fusione di “nutrizione” e “farmaceutica” e sta a indicare lo studio delle proprietà terapeutiche e preventive dei cibi), sono in grado di agire sulla nostra salute molto più di quanto crediamo: il primo premio lo vincono la frutta e la verdura di stagione, specie se fresche e provenienti da agricoltura biologica. Negli ultimi anni però anche i cibi integrali come riso e pasta, stanno conoscendo una rinnovata popolarità: tra i cittadini la consapevolezza della salubrità di questi alimenti è sempre più diffusa.





Il vero segreto? Tornare alla natura

Del resto, la natura "sa" perfettamente cosa serve al nostro organismo per stare bene. In ogni stagione, ci offre una varietà di alimenti vegetali indescrivibile e adatta proprio a raggiungere la forma migliore: mangiare in modo sano, leggero ed equilibrato ci fa sentire bene anche psicologicamente, con più fiducia in noi stessi e nella vita. Per questo è molto importante tornare ad alimentarsi seguendo il più possibile il ritmo delle stagioni, dando la preferenza agli ortaggi che nascono spontaneamente nel momento dell’anno che stiamo vivendo. Così, con quel che la natura offriva loro, si sono nutriti per millenni gli uomini e così dovremmo tornare a fare noi, come consigliano ogni giorno gli studi scientifici più aggiornati. Non è difficile: oggi anche la grande distribuzione offre tutti i prodotti che servono per mangiare in modo corretto ed equilibrato, basta cercarli!





In Italia mangiare bene e sano è più facile!

Noi italiani viviamo in un Paese che in questo senso ci avvantaggia: da Palermo ad Aosta, ogni giorno abbiamo a disposizione moltissimi cibi freschi e leggeri che possiamo portare sulle nostre tavole a piacimento. Cereali dalle mille proprietà, proteine magre, grassi buoni, frutta e verdura ricche di vitamine, minerali e altre sostanze che ci fanno stare al meglio e che fanno parte della nostra tradizione culinaria, un patrimonio da non disperdere.