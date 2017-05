Il cedro è un agrume molto utile per combattere l'emicrania: uno studio iraniano, pubblicato sul Journal of Ethnopharmacology, ha testato la capacità, tradizionalmente attribuita a questo agrume, di ridurre frequenza e intensità dei sintomi dolorosi dell’emicrania; al termine dello studio è risultato che un trattamento a base di sciroppo di cedro è in grado di indurre una significativa riduzione del dolore associato alla cefalea.



Leggi anche: scopri i mille usi del cedro

Il cedro è anche ricco di sostanze anticolesterolo

Il cedro è un albero originario del Sud-est asiatico ma diffuso nell’area mediterranea fin dall’antichità; ha fiori bianchi molto profumati e frutti caratterizzati da una buccia gialla e rugosa. All’interno, l’albedo del cedro (la parte bianca della scorza) è spessa, dolce e aromatica ed è ricca di steroli, sostanze utili per ridurre il colesterolo; gli spicchi veri e propri, dal gusto aspro, apportano vitamina C, flavonoidi antiossidanti, acidi organici e minerali. Anticamente usato come repellente contro gli insetti, il cedro è oggi sfruttato principalmente dall’industria alimentare per produrre bibite, sciroppi e canditi, mentre in cucina si può consumare fresco in piatti dolci o salati. Dal frutto del cedro si ottiene anche un olio essenziale dalle proprietà antisettiche e disinfettanti.



Il cedro contrasta l'azione dei radicali liberi

Sono numerose le virtù medicamentose attribuite al cedro e note fin dall'antichità (ne parlava già la Scuola Medica Salernitana). Il cedro contrasta l'azione dei radicali liberi, è antitumorale relativamente al tratto del colon, ha un'azione preventiva nei riguardi dell'obesità e di alcune patologie cardiovascolari. In particolare, le ormai accertate e straordinarie proprietà antiossidanti del cedro, dovute alla quantità e qualità di flavonoidi presenti nell'agrume, hanno fatto divenire questo frutto l'emblema della "Giornata nazionale del malato oncologico".



Bevi una spremuta di cedro contro l'emicrania

Se hai un attacco di emicrania, prepara una bevanda spremendo un cedro in acqua fresca o tiepida e sorseggia lentamente. Ripeti più volte nel corso della giornata. Se vuoi, puoi dolcificare la bevanda con un po' di miele. Puoi anche mangiare il cedro come frutto intero, eliminando le parti bianche.