Arance, zucca e peperoni rossi non devono mai mancare sulla tavola, specialmente quella dei fumatori e di chi vive in zone inquinate: secondo uno studio effettuato dalla Tufts University, nel Massachusetts, pubblicato sulla rivista Cancer Prevention Research, una sostanza contenuta in questi cibi (un pigmento chiamato beta-criptoxantina e siglato BCX), riduce il rischio di cancro ai polmoni a cui sono esposti in particolar modo i fumatori. I carotenoidi (e in particolare il BCX, che dona il tipico colore giallo, arancione o rosso ai frutti e agli ortaggi) prevengono proprio la proliferazione delle cellule tumorali.



Il segreto è in un carotenoide preziosissimo

Lo studio, condotto da Xiang-Dong Wang, è consistito nella somministrazione quotidiana a due gruppi di cavie da laboratorio di un agente cancerogeno derivato dalla nicotina e contemporaneamente, a uno dei due gruppi, alla somministrazione di BCX. Nei roditori che hanno ricevuto il carotenoide si è evidenziata una riduzione del 52-63 per cento nella crescita del tumore del polmone rispetto all'altro gruppo. I risultati sono stati confermati da test su cellule tumorali del polmone umano.



Variare frutta e verdura ci mantiene in salute

La dose giornaliera più efficace per l'effetto sulle cellule, secondo gli esperti, è quella contenuta in un peperone e uno o due mandarini. Il consiglio, che vale in generale per mantenere l'organismo in salute, è quello di portare in tavola ogni giorno degli alimenti freschi dal tipico colore giallo, rosso o arancione, e di variare il più possibile frutta e verdura, che devono essere presenti ad ogni pasto.



Peperoni, mandarini e arance prevervano polmoni



I cibi che contengono più BCX sono i peperoni, la zucca, i cachi, i mandarini, la papaia, le pesche, le arance dolci e la paprica. Il menu quotidiano per mantenere in salute i nostri polmoni potrebbe prevedere dei frutti arancioni alla mattina a colazione (due mandarini o un'arancia), un'insalata ricca a pranzo, con peperoni, dei cachi come frutto spezzafame oppure della zucca al forno alla sera, accompagnata da proteine.