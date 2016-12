L'influenza comincia a mietere vittime, e con le prossime settimane la situazione, dicono gli esperti, peggiorerà. Per prevenire l'influenza e contrastarla se l'hai già contratta, è importante fare il pieno di sostanze che aiutino il nostro organismo a difendersi da virus e batteri, stimolando il sistema immunitario. Via libera quindi a cibi ricchi di vitamine, soprattutto A e C, minerali, grassi "buoni" che tengono a bada lo stato infiammatorio. Un altro consiglio è quello di seguire un'alimentazione leggera, per non intossicare ulteriormente l'organismo, per cui con tanti cibi freschi e naturali (frutta e verdura, anche cotte perché più digeribili), poche proteine animali (da prediligere carne bianca e pesce), riso integrale

Segui questa dieta tutto il giorno

A colazione puoi sbizzarrirti con macedonia di frutta e yogurt, magari dolcificati con un po' di miele. Meglio un infuso o del tè verde al posto del caffè. Pranzo e cena possono prevedere un piatto unico con del riso integrale, un po' di proteine (vanno bene anche legumi) e verdura cotta. Puoi terminare il pasto con un frutto, crudo o cotto.

Quali cibi evitare per primi

Tra i cibi da evitare in questo periodo ci sono i formaggi (specialmente quelli stagionati e più grassi), le carni rosse, sughi pesanti, salse e intingoli, piatti elaborati. Questi alimenti affaticano gli organi e in particolare il fegato, diminuendo le capacità dell'organismo a far fronte agli agenti patogeni contro cui invece deve combattere.