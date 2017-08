Sup è l’acronimo di Stand-up paddle, che significa semplicemente tavola sulla quale si sta in piedi. Si tratta di una disciplina che vanta una parentela lontana con il surf e che si pratica restando in equilibrio, eretti, su una base piuttosto ampia e stabile. Niente onde però, al massimo un po’ di corrente sulla quale si avanza utilizzando una pagaia! Il sup da qualche tempo ha preso piede anche in Italia, e con ragione: i benefici di questo sport sono davvero notevoli. Aiuta a stare in forma ma anche a dimagrire: solo per mantenersi in piedi sulla tavola, infatti, si attivano tutti i muscoli del corpo, anche quelli più profondi, che vengono tonificati.



Leggi anche: acqua e movimento mandano via i chili di troppo

Ti tonifichi e di rilassi anche grazie al paesaggio

Tutta la muscolatura viene coinvolta: “Con il sup si rassodano braccia, gambe e glutei, si appiattisce l’addome e si rafforzano i muscoli del dorso” spiega Ylenia Russo, insegnante Isupa (Italian Stand Up Puddle Association). Ma non solo. “Remando” per avanzare, il battito cardiaco accelera e si entra in una modalità di allenamento di tipo aerobico, cioè quello che più di ogni altro brucia i grassi e serve per perdere peso. La fatica è mitigata dal fatto che l’attenzione, in questa disciplina, non è tanto concentrata sullo sforzo, ma piacevolmente distratta dal panorama che varia davanti ai nostri occhi. Il galleggiamento infine trasmette uno stato di rilassamento, utile a spegnere l’appetito.

Praticalo il sup tre volte a settimana

La pratica più diffusa di questo sport è quella chiamata “cruising” (Cruising Sup), una sorta di semplice “passeggiata” sull’acqua, che può essere intrapresa da tutti e non ha controindicazioni. Ogni uscita dura circa due ore e, per ottenere i risultati migliori, va ripetuta 3 volte a settimana. Oltre ai movimenti per l’avanzamento, sulla tavola si possono eseguire esercizi specifici di tonificazione: squat, addominali, slanci delle gambe, resi più intensi dalla continua ricerca dell’equilibrio.

Una disciplina adatta a tutti



Il sup è adatto a tutti e si pratica al mare o al lago, ma anche sui fiumi. La corrente aumenta la difficoltà, per cui la si affronta solo quando si ha acquisito un po' di esperienza. Affidati sempre a un centro con istruttori esperti per imparare. questa disciplina.