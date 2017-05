Con il Piloxing ti rassodi, bruci i grassi e, nello stesso tempo, allunghi i muscoli del tuo corpo: si tratta di un attività sportiva “multipla” che in una sola seduta di allenamento può farti raggiungere tutti questi obiettivi. La disciplina è stata ideata nel 2008 da Viveca Jensen - una trainer nata e cresciuta in Svezia e poi trasferitasi negli Usa - e importata da poco tempo nel nostro Paese. Il Piloxing unisce la tonificazione del Pilates, l’allenamento cardiovascolare della boxe e gli allungamenti della danza. È una pratica adatta a tutti e personalizzabile a seconda del livello e dei risultati che si vogliono ottenere.

Ecco gli esercizi di piloxing snelliscono di più

In ogni lezione di piloxing, le tre discipline base possono essere mixate a piacimento: può prevalere la parte dedicata alla danza e al pilates, ovvero gli esercizi di tonificazione e allungamento magari eseguiti sedute a terra a piedi scalzi o con le classiche calzette antiscivolo, o quella di boxe, più intensa. Ma non sottovalutare l’attività cosiddetta “a basso impatto”, cioè gli esercizi che reputi più “soft” come quelli che esegui sul tappetino.



Col piloxing fai crescere il metabolismo basale...

Forse la fatica che senti è diversa da quando sferri calci e pugni, ma sappi che, se l’attività aerobica della boxe usa il metabolismo dei grassi per ottenere l’energia necessaria a muovere i muscoli, è dimostrato che movimenti che puntano più alla tonificazione, come quelli di danza e pilates, aumentano il metabolismo basale e il consumo calorico che hai anche stando a riposo.

... e tonifichi i muscoli profondi

C’è un elemento in più che contraddistingue il piloxing: una parte della lezione può essere eseguita a piedi scalzi, e questo dà modo, negli esercizi in piedi, di allenare anche l’equilibrio e la propriocettività, ovvero la capacità del corpo di percepirsi nello spazio e di segnalare al cervello la posizione e gli spostamenti delle diverse parti del corpo. Per fare ciò, intervengono muscoli situati in profondità, che altrimenti non verrebbero allenati. Con questo work-out, invece, riesci a coinvolgere anch’essi, per un allenamento davvero a 360 gradi.