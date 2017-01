Vorresti fare movimento ma la scusa è sempre la stessa: non ho tempo! Se l'obiettivo è solo quello di stare in forma, il problema non sussiste. Bastano pochi minuti al giorno ritagliati qua e là per dare ai muscoli un po' di tono e fare della sana attività fisica. Cercate di spostarvi il più possibile a piedi, di fare le scale anziché prendere l'ascensore, di alzarvi spesso dalla scrivania anche con una scusa per dare sollievo a muscoli e articolazioni (non siamo nati per stare seduti!). A tutto questo aggiungete questi semplici esercizi che potete fare ovunque vi troviate: sui mezzi pubblici, davanti alla tv o anche prendendovi una pausa di qualche minuto dal lavoro in ufficio. Ne vale la pena...

1. Addominali

In piedi o seduti, inspirate e poi, espirando, portate in dentro l'ombelico. In questo modo attivate il muscolo trasverso dell'addome, oltre a massaggiare gli organi interni. Ripetete 10 volte. Vi regalerà una pancia piatta!



2. Glutei

In piedi o seduti, contraete i muscoli dei glutei più che potete, mantenete la contrazione per alcuni secondi (5-10), poi rilasciate. Ripetete 10 volte.



3. Petto/braccia

Unite le mani davanti a voi all'altezza dello sterno, inspirate ed espirando spingetele forte l'una contro l'altra. Mantenete 5 secondi. Ripetete 5 volte e poi lo stesso esercizio ma con la mani più in basso, all'altezza dell'ombelico, con le dita rivolte verso il basso.



4. Polpacci

In piedi, sollevatevi sulle punte. Non è necessario spingere i talloni più in alto possibile, ma bastano anche uno o due centimetri da terra (così non darete nell'occhio se vi trovate in pubblico). Tendete bene i polpacci per qualche secondo e poi rilasciate. Ripetete 5 volte.



5 Cosce

In piedi, tendete i muscoli delle cosce come se doveste raddrizzare completamente le ginocchia. Tenete 10 secondi e poi rilasciate. Ripetete 10 volte.