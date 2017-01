A molti piacerebbe avere una soluzione rapida ed immediata per cancellare in un colpo i chili di troppo e i danni metabolici delle abbuffate natalizie. Una soluzione la propone un recente studio portato avanti da alcuni ricercatori della University of Michigan. Occorre sapere che una sola settimana di abbuffate è sufficiente per compromettere temporaneamente il controllo della glicemia e la sensibilità all’insulina, che si traducono poi in chili di troppo.

Le diete drastiche peggiorano la situazione

È importante tuttavia, non lasciarsi prendere dal panico, evitando soluzioni estreme che serviranno solo a peggiorare le cose. Lo studio portato avanti per una settimana prevedeva che tutti i giorni, per sette giorni, due gruppi di volontari adulti, normopeso, assumesse circa il 30% di calorie in più a pasto. Durante la stessa settimana il primo gruppo ha praticato regolarmente attività fisica, mentre il secondo no.

L'esercizio fisico è il primo alleato per dimagrire

I risultati preliminari dello studio sono stati presentati al congresso annuale della American Physiological Society: è emerso che durante la settimana di “eccessi alimentari” nel gruppo che non ha praticato attività fisica aumentano gli indici di infiammazione nel tessuto adiposo e nel sangue, cosa che invece non si verifica in chi si è allenato regolarmente. Si conferma, quindi, quanto già evidenziato da altri studi: l’esercizio fisico svolge un vero e proprio ruolo protettivo sia per il peso superfluo sia nella risposta metabolica del tessuto adiposo, riuscendo a “neutralizzare” in modo efficace gli effetti dei periodi di eccessi alimentari.

Gratificati, ma con i cibi giusti

Dopo il periodo delle "abbuffate natalizie", è importante ricorrere a cibi come olive, mandorle, noci, cioccolato amaro, cibi che hanno la capacità di saziarci ma soprattutto di darci la giusta “gratificazione” dopo giorni di eccessi durante i quali il gusto è stato molto sollecitato da cibi particolarmente conditi e grassi. Ma quanto esercizio fisico serve ? Non più di 25 minuti al giorno di attività aerobica (per un totale di 150 minuti alla settimana) protratta per almeno 7 giorni consecutivi. Sono le stesse “ dosi” consigliate dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con le nuove Linee guida per l'attività fisica 2016-2020 presentate da poco. Le attività fisiche suggerite sono: camminare a passo sostenuto, pedalare, step, vogatore, spinning.