Che il movimento sia fondamentale per la nostra salute e per chi ha il diabete di tipo 2 è ormai accertato. Ora uno studio pubblicato sulla rivista Diabetologia ha stabilito che una camminata dopo i pasti è efficace per tenere a bada la glicemia nei soggetti diabetici. Per la ricerca sono stati presi in considerazione 40 soggetti diabetici di età compresa tra i 50 e i 70 anni. Queste persone dovevano effettuare una passeggiata di 10 minuti dopo ognuno dei tre pasti principali. Alla fine, il livello di glucosio nel sangue era calato in media del 15%. I ricercatori hanno potuto inoltre rilevare che nel pasto serale la diminuzione della glicemia raggiungeva il 30-35%.

La camminata serale è quella più efficace

Secondo gli esperti, il calo serale è dovuto a diverse componenti, come il fatto che solitamente dopo cena ci si muove meno rispetto al resto della giornata e che il valore dell'insulina di sera è più elevato. Il consiglio, insomma, è quello di abituarsi a fare qualche passo dopo l'ultimo pasto della giornata o, se non fosse possibile, evitare almeno di crollare sul divano

Dopo il pasto il metabolismo si attiva

Le persone coinvolte nello studio hanno effettuato anche un altro test: inserire l'attività di camminata per 30 minuti in qualsiasi momento della giornata. È emerso chiaramente che questo schema non porta agli stessi risultati: è il movimento alla fine del pasto, pur se spezzettato, ad agire più efficacemente sul metabolismo e sul livello di glicemia nel sangue.