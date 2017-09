Vorresti dimagrire, ma il problema è che ami spiluccare tutto il giorno. Hai finito di fare colazione un’ora fa e ti sembrava di essere sazia, eppure a metà mattina ti viene voglia di un biscotto. Frughi nel cassetto della scrivania, inauguri una nuova confezione di wafer, ne prendi uno e poi un altro e continui a spiluccare senza smettere mai. Ora sì che sei a posto, ma così è difficile dimagrire! Anche perché, dopo poco, ti assale di nuovo il desiderio di sgranocchiare qualcosa: magari due o tre mandorle. Verso le 11... i cracker. A pranzo un toast o un’insalatona, per stare leggera. La pasta non è neanche un’opzione da considerare, visto che il tuo obiettivo è dimagrire. Dopo mangiato, ti assale la voglia di dolci: solo un paio di quadratini di cioccolato. Poi un frutto. Ogni tanto una caramella… Vai avanti così fino all’ora di cena: il tuo pasto serale è bilanciato, ma non ti impedisce di continuare a spiluccare finché non vai a letto.

Leggi anche: vinci la fame nervosa in tre mosse

Seicento calorie in più al giorno: tanto costa spiluccare!

Se ti riconosci in questo identikit di “piluccatrice”, fai parte dei cosiddetti “sgranocchiatori compulsivi”, che secondo le statistiche per il 60% sono donne, che nell’arco delle 24 ore arrivano ad assumere anche 600 calorie in più rispetto a chi mangia solo ai pasti. Il che può significare anche 4-5 chili in più all’anno. In 7 casi su 10, gli spuntini continui sono rappresentati da snack ricchi di zuccheri o comunque da carboidrati raffinati (pane, focacce, muffin…), che vengono assunti non per una necessità fisiologica ma per un impulso emotivo che non permette di dimagrire. Questo spiluccare reiterato nasce da un accumulo di stress, stanchezza, insoddisfazione, ma soprattutto noia. L’incapacità di cambiare una situazione che non ti piace più crea intorno a te una gabbia da cui vorresti fuggire. Così, l’energia che non riesci a incanalare diversamente si trasforma in un nervosismo strisciante che cerchi di zittire nel modo più semplice a portata di mano: spiluccare. Un gesto-tampone che con l’andare del tempo diventa la spiegazione dei tuoi chili di troppo.

Fai questo esercizio e smetti di spiluccare

Negli anni, spiluccare può diventare un’abitudine consolidata, ma tutti gli automatismi psicologici sono reversibili: bisogna solo esserne consapevoli. Per riuscirci, devi diventare meno impulsiva e più attenta ai segnali che ti invia il tuo corpo. Fai questo esercizio: da oggi, ogni volta che senti l’impulso improvviso di mangiare qualcosa fuori pasto, cerca di non allungare subito le mani su snack e dolcetti vari, ma fermati un istante, se ti è possibile siediti comoda, rilassati, chiudi gli occhi e prova a focalizzare da quale zona del corpo arriva questa falsa fame.