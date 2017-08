Le vacanze sono una grande occasione per risvegliare il nostro metabolismo e aiutarci quindi a dimagrire. Innanzitutto, durante le ferie, ci si libera per qualche settimana dallo stress lavorativo e quindi diminuiscono i suoi effetti ormonali, notoriamente responsabili del sovrappeso. Lo sapevano bene i medici di una volta che prescrivevano spesso periodi di soggiorno marittimo o montano come cura per stati di depressione o esaurimento, non di rado accompagnati da problemi di peso.

Largo a passioni e sport

In secondo luogo, durante le vacanze, si ha finalmente un po’ più di tempo per occuparsi delle proprie passioni, per stare a contatto con la famiglia, con la natura o cimentarsi più assiduamente in attività fisiche come camminare, nuotare, andare in bicicletta e così via. Infine, se l’alimentazione “normale” è troppo scarsa rispetto al fabbisogno, il metabolismo può essere addirittura rallentato e, in questi casi, mangiare di più in vacanza aiuta paradossalmente a farlo ripartire...

No alla sedentarietà

Ovviamente, nonostante tutti i fattori favorevoli, talvolta alcune cattive abitudini possono far male anche in vacanza: pasti copiosi al ristorante dell’hotel, gelati in abbondanza, troppi alcolici, bevande gassate, pasti extra che ci si concede per il clima generale di rilassamento, la totale inattività. Per trarre il massimo beneficio dalla vacanza, quindi, si dovrà stare in guardia nei confronti della sedentarietà e dei richiami mangerecci, cercando di mantenerli come eccezioni e non come abitudini quotidiane. Ma dove sarebbe meglio recarsi per avere i maggiori benefici? Non c’è grande differenza: il clima della montagna e quello del mare possiedono effetti dimagranti specifici, che costituiscono di per sé, indipendentemente dagli altri fattori, uno “stimolo” naturale che favorisce l’accelerazione dei processi metabolici.

In montagna il metabolismo sale in vetta

L’aria di montagna sembra essere un vero e proprio toccasana per il metabolismo. Uno studio recente ha dimostrato che un gruppo di persone obese che avevano trascorso un periodo di quattro settimane presso una località montana ad alta quota, ha perso in media 1,5 kg di peso senza sottoporsi a una dieta particolare e senza aumentare il tempo dedicato all’attività fisica, e ha mantenuto il peso raggiunto per quattro settimane dopo il ritorno a casa. Secondo gli studiosi l’effetto dimagrante può dipendere, oltre che dal relax, proprio dall’aria di montagna che, essendo meno ricca di ossigeno rispetto a quella cittadina o marina accelera i processi metabolici e riduce l’appetito.