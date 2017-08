Il limone è un bruciagrassi naturale. I n un solo limone sono concentrati tanti e tali principi attivi utili a perdere peso che lo si può definire un vero e proprio bruciagrassi, un super food che combatte una a una le cause che determinano l’aumento di peso: innanzitutto agisce direttamente sul tessuto adiposo, dove elimina il grasso già presente e contrasta la formazione di nuovi accumuli. Poi stimola il metabolismo e, a livello dell’apparato digerente, contrasta fermentazioni e gonfiori. E ancora, il limone ha un’azione depurativa che va a vantaggio tanto del fegato, quanto dell’intestino. E se hai la tendenza ad accumulare liquidi, il limone ti serve anche per questo.



Il limone è ricco di potassio e magnesio

Il limone è ricco di sali minerali come il potassio, che contrasta ritenzione e ristagni e di cui in questo periodo aumenta il fabbisogno: nel limone ce ne sono ben 138 mg ogni 100 g. Insieme ad esso il magnesio, con il quale lavora in sinergia, anche per migliorare il funzionamento dei muscoli. Il limone contiene anche calcio (26 mg ogni 100 g) che aiuta a snellire la silhouette.

Grazie alla vitamina C bruci di più

Per trasformare il cibo in energia il nostro corpo ha bisogno di un “fuoco” che brucia, ma che non si accende se mancano vitamina C e acido citrico, entrambi presenti nel limone. Il limone contiene davvero molta vitamina C, 53 mg per 100 g, quasi tutto il fabbisogno giornaliero di un adulto. Quanto all’acido citrico, arriva fino all’8%. È proprio in estate che questi preziosi costituenti del limone ti sono utili: per far fronte alle temperature più alte il cervello rallenta il metabolismo. Visto il caldo diffuso, spegne, o abbassa, il tuo fuoco metabolico. Cosa sensata, ma per nulla utile se vuoi dimagrire. Con il limone continui a bruciare e a perdere peso.



Il limone contiene la naringenina che ti fa perdere peso

Il limone è poi ricco di naringenina, tra i più potenti principi attivi utili contro i chili di troppo. Si tratta di una sostanza antiossidante che elimina il grasso contenuto nelle cellule adipose, favorendone lo smaltimento (anche sul lungo periodo) e riduce la tendenza ad accumularne ancora. La naringenina si è dimostrata efficace anche per abbassare i grassi in eccesso nel sangue.