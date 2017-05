Per dimagrire e restare in forma, il corpo deve lavorare al meglio in modo da bruciare calorie e non accumulare grasso. Se questo meccanismo s'inceppa, c'è una possibilità che forse non hai ancora preso in considerazione. Si tratta della gemmoterapia, una branca della fitoterapia che si serve di rimedi ottenuti esclusivamente dalla trasformazione delle parti più giovani della pianta, appunto le gemme. È una disciplina relativamente recente, nata intorno alla metà degli anni Cinquanta, dagli studi di un medico belga, Paul Henry, che si rese conto del fatto che i "meristemi", così sono chiamate le nuove formazioni verdi, avevano proprietà davvero uniche.

Se il peso non scende più, è l'ora dei gemmoderivati

I gemmoderivati (detti anche macerati glicerici) sono preparati naturali che si ottengono per macerazione di queste parti in una soluzione di alcol a 90° e glicerina. I gemmoderivati sono utili per dimagrire, soprattutto quando sei in un punto di stasi e il dimagrimento si è arrestato oppure non sai più cosa fare per ricominciare a perdere peso. I gemmoderivati "migliorano" il lavoro di alcuni organi cruciali per dimagrire, poiché risvegliano il metabolismo.

Rosmarino, se non riesci a dimagrire sulla pancia

Il grasso accumulato sulla pancia, che fa assumere l'antipatica forma a mela, segnala anzitutto una cattiva funzionalità di fegato e intestino, soprattutto se si associa a gonfiore e senso di pesantezza. Su tutto questo agisce il gemmoderivato di rosmarino: ottenuto dai giovani getti della pianta aiuta il fegato e l’intestino a lavorare in modo più efficiente e fa metabolizzare meglio i cibi, in particolare carboidrati e grassi e quindi concorre a farti dimagrire. In particolare è indicato nei casi di digestione lenta e difficile. Non solo: è efficace anche per ridurre le manifestazioni di intolleranza alimentare, che possono dare gonfiore. Il macerato glicerico di rosmarino può essere associato a quello di fico che ha un’azione specifica sulle funzioni digestive, soprattutto se complicate dall'ansia.



Castagno per ristagni su cosce e fianchi

I fianchi larghi caratterizzano la tipica forma a pera, detta anche ginoide. Le adiposità si localizzano sulle cosce e sui glutei e, spesso, sono presenti anche cellulite e ritenzione idrica. In questo caso per riuscire a dimagrire viene in soccorso il macerato glicerico ottenuto dalle gemme di castagno che ha un’azione mirata proprio sulla parte inferiore del corpo. Associalo all’ippocastano che potenzia l’azione del castagno: è utile soprattutto se è già comparsa la pelle a buccia d’arancia.