Il pepe aggiunge sapore alle pietanze ed è un alleato per chi deve dimagrire. Ciò è possibile grazie alla piperina, una sostanza che stimola la produzione di calore di cui è ricco il pepe nero e in particolare il Sarawak, proveniente dall'isola del Borneo, in Malesia. Nella millenaria medicina ayurvedica, il pepe nero viene mischiato alla curcuma e allo zenzero e utilizzato sia come digestivo che come rimedio contro obesità e rallentamento del metabolismo. In generale il pepe viene annoverato tra i rimedi d'eccellenza contro la stanchezza psicofisica e le sindromi da malassorbimento.

Leggi anche: pepe, il piccante che ti fa digerire



Il pepe delle Indie aiuta a dimagrire

Esistono diversi tipi di pepe: quello più diffuso nella nostra cucina è il pepe nero, dal sapore piccante e dalle ottime proprietà digestive. Il pepe di cubebe, originario delle isole di Giava, Sumatra e dell'arcipelago malese, oltre che delle Antille e di alcune parti dell'Africa, ha proprietà diuretiche, balsamiche e antisettiche delle vie urinarie. Il pepe lungo, o pepe delle Indie, ha un alto contenuto di piperina (6%) e si utilizza nella composizione di curry e marinate. Il pepe di Selim, dell'Africa tropicale, è ricco di oli essenziali e infonde vigore e forza, tanto che nei Paesi dove viene prodotto viene aggiunto nel caffè per potenziarne l'effetto.



Con il pepe prepari un infuso per dimagrire

Una macinata di pepe nero sopra a una zuppa, un secondo, una verdura, migliora la digestione e rinforza il sistema gastrico, brucia le tossine in eccesso e aiuta a controllare con più facilità lo stimolo della fame. Si può utilizzare anche per preparare un infuso dall'azione dimagrante, aggiungendo una manciata di pepe alla tisana della sera e lasciando in infusione per qualche minuto. Sul pesce, specialmente sui carpacci di salmone, tonno, spada, si usa il pepe rosa, che conferisce alle pietanze un sapore frizzante, mentre nelle zuppe di legumi evita il gonfiore addominale. Il sapore amarognolo del pepe di cubebe lo rende adatto a insaporire carni e salse, mentre il pepe lungo si abbina con formaggi e dessert.