Sempre più spesso si parla dell'importanza delle vitamine del gruppo B, specialmente in quest'ultimo periodo in cui molte persone scelgono di eliminare o di ridurre nella propria dieta i prodotti di origine animale. Tra le vitamine del gruppo B, la vitamina B5 serve a utilizzare al meglio il cibo che introduciamo, cioè i suoi nutrienti (carboidrati, proteine e grassi), trasformandoli in energia e non in accumuli di adipe. La vitamina B5 è coinvolta nel metabolismo di carboidrati, grassi e proteine e, se assunta in dosi maggiori di quelle "standard", aiuta anche a bruciare il grasso in eccesso. occorre però sapere che la vitamina B5 si trova soprattutto nel lievito di birra, nelle uova e nella carne di manzo.

La vitamina B5 contrasta la fame nervosa

La vitamina B5 aiuta anche a contrastare la fame nervosa dovuta all'ansia e allo stress, in quanto favorisce la sintesi degli ormoni steroidei, che ci consentono di resistere meglio sotto pressione, evitando inutili sprechi di energia e sentendo meno la fatica. Una carenza di questa vitamina si manifesta con sintomi di irritabilità, scarsa concentrazione, calo dell’umore e fame nervosa

È la vitamina della pancia piatta

Un'altra azione utile della vitamina B5 è l'effetto sull'intestino: favorisce la motilità e contrasta la stipsi risolvendo il gonfiore. In più, migliora la salute della flora batterica, messa a dura prova da un'alimentazione troppo ricca di zuccheri, carne e poche fibre. La vitamina B5 ha un effetto benefico sui batteri che sono presenti nel nostro intestino e agisce contrastando gonfiori e fermentazioni, evitando che gli alimenti che possono generare gas rimangano a lungo a contatto con le pareti intestinali. La sua è anche un’azione antinfiammatoria sulle mucose, cosa che la rende indicata se si soffre di colon irritabile (magari acuito dallo stress), disturbo che ha tra i suoi sintomi caratteristici il gonfiore addominale.