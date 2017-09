Le proprietà benefiche di alcuni funghi si trasformano in vero e proprio potere medicinale. Per questo sono anche detti funghi medicinali. I principi attivi in ogni fungo hanno combinazioni e concentrazioni diverse risultando efficaci nella cura o difesa di determinati organi e funzioni specifiche. I preparati di funghi medicinali si trovano in farmacia, erboristeria e negozi di alimentazione naturale dove si possono acquistare anche essiccati o freschi. Perché siano efficaci devono essere di qualità, meglio se con certificazione biologica (quella europea è più severa) che garantisca provenienza e tipo di coltivazione. Ecco i più importanti funghi medicinali da provare.

Reishi o fungo dei mille anni

Il Ganoderma lucidum o reishi, in Giappone era dote per le spose: è uno dei 10 medicinali naturali più efficaci, con 400 sostanze bioattive nelle spore. Il germanio contenuto elimina i metalli tossici dal nostro corpo, i triterpeni sono antiossidanti, epatoprotettivi e anticolesterolo. Inoltre, questo fungo medicinale riequilibra le disfunzioni del sistema immunitario, è rilassante, antiallergico e antinfiammatorio, di supporto nelle terapie antitumorali. Ed è usato in cosmetica. Troppo coriaceo per essere cucinato, si utilizza in polvere: in commercio esistono tè, caffè o cioccolato a base di reishi. Con la polvere del fungo puoi preparare anche un infuso (si lascia in infusione in acqua bollente, si fa riposare un’ora e si beve senza filtrarlo).

Shiitake, rinforza il sistema immunitario

Lentinula edodes è il fungo più coltivato nel mondo dopo gli champignon e il suo consumo regolare in piccole quantità settimanali (70 g essiccati, 150 g al naturale) rinforza il sistema immunitario, regola colesterolo e trigliceridi e previene le patologie gengivali. Il suo polisaccaride “leniniano”, farmaco in Oriente dal 1976, è il terzo più prescritto in appoggio alla terapia di alcuni tumori. Questi funghi medicinali si cucinano come un qualunque fungo: in cucina lo shiitake è principe; carnoso e gustoso quasi come un porcino, si trova fresco e secco e si cucina in preparazioni come conserve, contorni, risotti o sughi.

Hericium. Toccasana per i nervi tesi

L’Hericium erinaceus ha un aspetto singolare, favorisce la digestione e rigenera la mucosa gastrica difendendo da gastrite e ulcera. Oggi è al centro delle ricerche sulla protezione e rigenerazione del sistema nervoso centrale ed è considerato nella terapia di appoggio a gravi malattie neurologiche. Questo fungo medicinale è d’aiuto contro stress e ansia, malinconia, deficit della memoria e della concentrazione. È ottimo in cucina per il sapore delicato, abbinato con carne o pesce. Conservato a lungo però ingiallisce e diventa acidulo: è un fungo che si deteriora in fretta.