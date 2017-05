Il mangostano è un piccolo frutto di un grande albero tropicale originario delle isole Molucche molto ricco di xantoni, molecole antiossidanti che fanno parte della famiglia dei flavonoidi e lo fanno entrare di "diritto" nei supercibi elisir di giovinezza. Il mangostano contiene inoltre potassio, calcio, fosforo, ferro, vitamine tra cui la B1, la B2, la B6 e la C, e un carico di fibre, tannini e di fitonutrienti che lo rendono prezioso per la salute. In commercio è disponibile, nei negozi di prodotti naturali, sia il frutto fresco di mangostano sia il succo o la purea. Oltre alla polpa bianca, è commestibile anche il rivestimento interno della buccia (pericarpo), la parte più ricca di xantoni: ne contiene ben 43 tipi diversi!

Leggi anche: col mangostano combatti i mai di stagione

Il mangostano rende giovane la tua pelle

Grazie agli xantoni, il mangostano agisce “dall’interno” come antibiotico naturale, antinfiammatorio e antiossidante. Combatte acne, eczemi, inestetismi vari ed è lenitivo, idratante, emolliente e cicatrizzante. Sono inoltre in corso ricerche sulla sua efficacia anche contro la psoriasi: non esistono ancora dati certi, ma molte persone che ne soffrono affermano un miglioramento dei sintomi dopo aver introdotto il mangostano nella loro alimentazione.

Il mangostano è un grande antiage

Il mangostano ha potenti proprietà antiage. Consumalo come frutto fresco, acquistandolo in negozi di frutti esotici. Per gustarlo, incidi la circonferenza e consuma gli spicchi il cui sapore ricorda quello della pesca. Poi con un cucchiaino spolpa la pelle interna viola vicina alla buccia e spremila per ottenere il prezioso succo. Puoi anche prendere del succo puro concentrato di mangostano, sempre di origine biologica: ne bastano solo un paio di cucchiai al giorno, anche diluiti in acqua o nel succo di mela bio

Usa il mangostano per regolare l'intestino

In un bicchiere d’acqua, mescola 2 cucchiai di succo puro di mangostano e un cucchiaino di sciroppo di tamarindo e bevilo 30 minuti prima di fare colazione. Questa miscela favorisce la peristalsi intestinale con una leggera azione lassativa. Puoi anche abbinarlo ai mirtilli, che rallentano i processi d’invecchiamento e aiutano a eliminare i radicali liberi.

Ecco un cocktail antiage a base di mangostano

Prendi 2 cucchiai di succo puro di mangostano, 1/2 bicchiere di succo di melagrana biologico e un poco di acqua minerale naturale, mescola e bevi anche come aperitivo: rallenta l’invecchiamento e cancella i segni del tempo, soprattutto dal décolleté e dal viso.