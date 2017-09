La colite, conosciuta anche con il nome di sindrome del colon irritabile è tra i disturbi intestinali più diffusi. Si tratta di un’infiammazione del colon che si manifesta sotto forma di dolori acuti all’altezza della porzione inferiore dell'addome, crampi alla pancia e un’attività intestinale alterata: stipsi, diarrea o l’alternanza di queste due anomalie della defecazione. L’insorgere della colite può essere dovuto all’alimentazione scorretta, a uno squilibrio emotivo e allo stress, alla sedentarietà. anche alcune forme di intolleranza, pes esempio al lattosio o al glutine, possono dare origine alla colite: in questi casi sarà necessario effettuare gli accertamenti necessari. Dal punto di vista alimentare, i cibi che rappresentano un rischio infiammatorio per colon sono grassi animali, alcol, insaccati e dolci. Quindi la prima cosa da fare quando sopraggiunge questo disturbo è evitare queste tipologie di alimenti oltre a cibi speziati, grassi, lievitati, ricchi di condimenti. L'ideale sarebbe mangiare soprattutto alimenti liquidi e via via che la colite si attenua ristabilire gradualmente l'alimentazione abituale. Inoltre è importante la sfera emotiva, che gioca un ruolo fondamentale nei disturbi dell'intestino, riposando ed evitando tutto ciò che può provocarci stress o ansia, dimensioni psichiche alla base della colite.

Tisana al rafano nero

Il rafano nero ha grandi proprietà benefiche per l’apparato digerente. In particolare la tisana di estratto secco di radicchio, dal sapore amaro, Questa tisana seda le contrazioni intestinale e stimola la secrezione di bile.

Tisana alla melissa

La melissa è uno dei rimedi principali nella cura della colite, poiché ha proprietà antinfiammatorie e calma gli spasmi intestinali. Inoltre ha un effetto calmante e rilassante, alleviando lo stress, che è spesso all’origine della colite. Per preparare una tisana alla melissa fate bollire mezzo litro d’acqua, quindi spegnete il fuoco e mettete in infusione due cucchiai di foglie essiccate di melissa per 5 minuti, quindi filtrate e bevete.

Tisana all’alchemilla

L’alchemilla è una piantina dotata di grandi proprietà astringenti, antidiarroiche e antinfiammatorie dell’apparato gastrointestinale. Per preparare una tisana di alchemilla mettete in una tazza 5 grammi di foglie essiccate di alchemilla, quindi versate 250 ml d’acqua bollente nella tazza, lasciate in infusione per 3 minuti, filtrate e bevetene tre tazze al giorno: fino alla scomparsa dei sintomi della colite.