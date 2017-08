Il colon, e più in generale tutto l’intestino, può diventare più sensibile in questo periodo estivo, con conseguente gonfiore intestinale. Le cause principali sono un aumento delle infezioni batteriche e virali, favorite dal clima caldo/umido, e l’alimentazione “vacanziera”, spesso diversa dal solito e assai sregolata: in più, in questo periodo l’intestino viene iper sollecitato anche dal carico di stanchezza e di stress accumulati durante i mesi di lavoro.

D’estate aumenta il gonfiore intestinale

L’estate segna spesso un netto cambio di ritmo che influisce anche sul sofisticato sistema nervoso che riveste le pareti addominali e che è strettamente collegato al sistema nervoso centrale. Come mai? Attività fisica stancante, troppa esposizione al sole, bagni in acque fredde, frequenti sbalzi dall’afa all’aria climatizzata e viceversa, gelati e ghiaccioli a digiuno o a fine pasto, viaggi stancanti, tensioni familiari: tutte queste alterazioni vengono mal sopportate specie dal colon, con conseguente aumento del gonfiore intestinale.



Così ti accorgi che qualcosa non va

Quando la flora batterica è in disequilibrio, puoi notare:

- Gonfiore addominale frequente

- Feci non formate e/o ricche di muco

- Dolore alla parte sinistra dell’addome in basso, all’altezza del colon, che talvolta si irradia anche a schiena e gamba sinistra

- Dermatiti ricorrenti e candidosi

- Cefalea, soprattutto dopo i pasti

- Lingua biancastra e alitosi

Fibre e prebiotici combattono il gonfiore intestinale

Contro il gonfiore intestinale, scegli un prodotto che contenga dei Lactobacilli, indicati anche per contrastare candida e infezioni, problematiche più frequenti nei mesi caldi. Mangia cibi ricchi di fibre: a colazione soprattutto è importante anche introdurre le fibre integrali (chiamate anche prebiotici), che sono il principale nutrimento dei batteri buoni. Sono prebiotici tutti i cereali grezzi (pane integrale, fi occhi per colazione a base di farine integrali e senza zucchero aggiunto); se non gradisci i cibi integrali, prendi una compressa di inulina, un prebiotico che secondo alcuni studi avrebbe anche un’azione protettiva nei confronti del tumore al colon.