Può capitare, soprattutto nei periodi in cui le temperature esterne si alzano e il caldo ci fa sudare, di essere colte da irritazioni intime. Si manifestano sotto forma di rossori, pruriti e infiammazioni dell’area vaginale. La causa può essere una micosi o un’infezione batterica, ma possono presentarsi anche vaginiti irritative, allergiche o di origine psicosomatica. Alcune abitudini scorrette favoriscono l’insorgere delle irritazioni intime: indossare indumenti troppo aderenti che impediscono la circolazione dell’aria e favoriscono i ristagni di sudore, producendo un ambiente favorevole allo sviluppo di irritazioni, oppure non asciugarsi bene dopo il bagno o la doccia, indossare tessuti sintetici o ancora utilizzare detergenti che non rispettano il pH della pelle, particolarmente delicata in queste zone del corpo. Qualora si presenti un’irritazione cutanea bisogna evitare di grattare la zona irritata. Quindi è necessario individuare l’agente che provoca l’irritazione, indossare biancheria intima di cotone e mantenere pulita e asciutta la zona intima.

Si consiglia anche di adattare l’alimentazione per favorire la guarigione. Per esempio, è meglio evitare gli zuccheri e consumare quotidianamente yogurt o kefir o altri alimenti ricchi di probiotici naturali. Assumere tante fibre mangiando frutta e verdura e bere molta acqua oltre a preferire farine integrali.

Tea tree Oil

Il tea tree oil è un potente antifunghino naturale. E’ davvero utile come rimedio naturale contro le irritazioni intime. Si può utilizzare puro o diluito in olio d’oliva per massaggiare delicatamente la zona irritata o affetta da micosi. In seguito risciacquare con acqua fresca. Si consiglia di utilizzare sempre prodotti biologici e più naturali possibile.

Leggi anche: Tea tree oil: un olio essenziale portentoso, che si presta per vari utilizzi

Olio di cocco

Un altro rimedio naturale efficace contro le irritazioni è l’olio di cocco. Rigenera l’epidermide contrastando rossori e pruriti. E’ un prodotto naturale molto utile per l’igiene intima e la prevenzione delle irritazioni dell’area vaginale. E’ anche molto utile per l’igiene intima e la prevenzione. E' facilmente reperibile nei negozi di prodotti bio e in erboristeria: lo si trova in barattolo, ha una consistenza simile a quella del burro e fonde a contatto con la pelle. Si può applicare l’olio di cocco direttamente sull’area interessata dall’irritazione massaggiando delicatamente. Darà subito sollievo grazie alle proprietà anti infiammatorie e anti batteriche.

La calendula

La calendula è una pianta ricchissima di proprietà, tra cui alenitive, cicatrizzanti e rigeneranti della pelle. Infatti è uno dei rimedi principali per la cura della cute.