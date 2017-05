L’elenco delle attività fisiche salutari e preventive si allunga sempre più: alla lista va ora aggiunto l'uso della bicicletta. È importante però sapere che non si tratta di pedalare ogni tanto per diletto, ma di far diventare quest'attività un'abitudine quotidiana, per esempio per recarsi al lavoro. Lo studio è stato portato avanti da un team di ricercatori di Glasgow che ha monitorato ben 250000 ciclisti britannici per un periodo di cinque anni.



Pedalare protegge il cuore

Si tratta di uno dei più ampi studi mai realizzati sul rapporto fra il pedalare quotidianamente e l'attesa di vita. I risultati, pubblicati sul British Medical Journal sono stati superiori anche alle aspettative più rosee. Come detto, il campione preso in esame era costituito da 250 mila lavoratori britannici di età media 53 anni: tra questi alcuni usavano per gli spostamenti l’auto, altri il treno o i mezzi pubblici, alcuni la bicicletta, altri ancora si recavano in ufficio o in fabbrica a piedi. Nel lungo periodo di osservazione clinica, 2.430 persone sono decedute, a 3.748 persone è stato diagnosticato un tumore e 1.110 hanno avuto problemi di cuore. Secondo i risultati statistici emersi, pedalare quotidianamente era un'attività in grado di incidere sia sulla probabilità di ammalarsi di alcune patologie, sia sulla probabilità di guarirne una volta ricevuta la diagnosi.

Pedalare riduce lo stress

Chi si reca al lavoro in bici ha un rischio di morte inferiore del 41 per cento rispetto a chi si sposta in auto o con i mezzi pubblici. Inoltre, hanno un rischio inferiore del 52 per cento di morire per problemi di cuore e il 40 per cento in meno di probabilità di morire di cancro. I ciclisti coinvolti nello studio hanno dichiarato di percorrere mediamente, per raggiungere l’ufficio, fino a 48 km settimanali e sembrerebbe che più aumenta la distanza da " pedalare", maggiori siano i benefici. I risultati ottenuti potrebbero essere così significativi anche considerando però che chi evita le lunghe code in auto o i disservizi dei mezzi pubblici è nel complesso meno stressato e questo, associato ai benefici dell’attività fisica del pedalare, si traduce in un miglioramento complessivo dello stato di salute.