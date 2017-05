Contratture, strappi e contusioni possono essere curati con l'arnica. Chi pratica sport amatoriali, a causa di una muscolatura spesso non preparata a sostenere sforzi e scatti, può incorrere in infortuni come le contratture, molto frequenti. Per aiutare il corpo a guarire senza appesantirlo con gli effetti collaterali tipici dei farmaci di sintesi, si possono usare efficaci rimedi naturali come l'arnica, un grande alleato dell’apparato muscolo-scheletrico.

Usa il gel d'arnica per sfiammare i tessuti

In commercio si trovano gel all’arnica molto utili per trattare le contusioni e contratture e anche per disinfiammare i tessuti. Acquistane uno di una buona marca e conservalo in frigorifero: così lo applicherai ben freddo per la gioia dei tuoi muscoli doloranti a causa delle contratture. Applicalo due o tre volte al giorno, fino alla remissione dei sintomi

Esiste anche l'arnica omeopatica che ti aiuta "dall'interno"

L'arnica può essere assunta anche per via orale. Acquista in farmacia il rimedio omeopatico Arnica 5 CH e assumila per via sublinguale, a stomaco vuoto, due o tre volte al giorno per una settimana

L'oleolito di arnica previene gli infortuni

Un altro rimedio efficace, da usare però come prevenzione delle contratture, è l'oleolito di arnica. ottimo per i massaggi, serve a riscaldare la muscolatura e a prevenire quindi traumi e strappi. Utilizzalo a titolo preventivo, massaggiandolo ad esempio prima di un allenamento o di una gara, che dovrebbe sempre prevedere una lunga seduta di riscaldamento.