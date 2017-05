Può capitare in alcuni periodi di sentirsi stanchi, affaticati, di avere l'impressione che il corpo sia in affanno. La lingue è impastata al mattino, la pelle è opaca, la digestione è lenta e ci si sente gonfi. Il motivo di questa sensazione di malessere diffuso sta nell'accumulo di tossine, soprattutto in alcuni organi come fegato, reni, intestino e vasi linfatici. Per stare subito meglio è sufficiente drenare questi organi per ripulirli. Il primo riflesso deve essere quello di bere tanta acqua e di bilanciare l'alimentazione, riducendo le quantità di cibo ed evitando gli alimenti più pesanti.

Tisana all'ortica

In 50 cl d'acqua bollente versate 50 g di foglie d'ortica, lasciate in infusione per 10 minuti prima di filtrare. Bevetene tre tazze al giorno. Potete aromatizzare con frutta, come succo di pompelmo o papaya, o miele.

Tisana al crescione

Mettete qualche foglia crexcione in 25 cl d'aqua fredda. Quindi accendete il fuoco e portate a ebollizione, lasciando bollire per circa 5 minuti. Quindi spegnete il fuoco e lasciate in infusione per 10 minuti. Filtrate e bevetene tre tazze al giorno.

Consiglio - Il crescione è un'erba altamente depurativa anche quando consumata cruda, in insalata per esempio.

Tisana alle ciliegie

Prendete circa 30 g di piccioli di ciliegie. Sminuzzateli e metteteli in un litro d'acqua fredda, coprite e mettendo il composto sul fuoco, portate a ebollizione. Filtrate e bevete un bicchiere di questo preparato la mattina e un bicchiere la sera, meglio se lontano dai pasti. Continuare la cura depurativa per 15 giorni.

Tisana al tarassaco

Lasciate 30 g di foglie e radici di tarassaco in un litro d'acqua fredda. Quindi mettete sul fuoco e portate lentamente togliendo la pentola dal fuoco appena prima dell'ebollizione. Filtrate e bevetene tre tazze al giorno prima dei pasti.

Il mix

Preparate una tisana a base di anice verde, radice di finocchio, camomilla. Mettete un cucchiaio di ognuno di questi rimedi in mezzo litro d'acqua bollente e lasciate in infusione per 5 minuti. Filtrate e bevete questo preparato dopo ogni pasto.

Qualche consiglio alimentare

Quando siamo saturi di tossine la natura ci viene in aiuto per depurare l'organismo e farlo funzionare meglio. Per questo per disintossicare l'organismo e per pulirsi dall'interno, si consiglia di mangiare soprattutto frutta e verdura e in particolare pompelmi, arance, limoni asparagi, carote, cicoria, radicchio nero, pere e mele, a seconda della stagione.