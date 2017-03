La micosi è un'infezione della pelle provocata da alcuni funghi che attaccano la cute. Si insedia generalmente tra le dita dei piedi e può espandersi fino ad interessare le unghie. I sintomi sono screpolature della pelle e prurito intenso. Le micosi della pelle dei piedi vengono definite "piede d'atleta" poichè è facile contrarle in piscina o negli spogliatoi dei centri sportivi.

Leggi anche: Cosa dicono i disturbi della pelle

Livevito e germe di grano

La prima cura della micosi, oltre che la prevenzione, è a tavola: assicuratevi che la vostra alimentazione includa lievito o germe di grano. Infatti questi due alimenti sono ricchi di vitamina B e la comparsa di micosi è spesso dovuta ad una carenza di questa vitamina.

Aceto di mele e olio essenziale di lavanda

Quando la micosi attacca i piedi, uno dei rimedi più efficaci è tamponare la parte interessata con un batuffolo di cotone imbevuto nell'aceto di mele o, in alternativa, con dell'olio di lavanda.

Olio essenziale di lavandino

Se la micosi ha raggiunto le unghie c'è una soluzione. Spalmate tutte le sere le unghie colpite dall'infezione con dell'olio essenziale di lavandino. L'olio di lavandino è un ibrido di diverse varietà di lavanda ed è adatto al trattamento di ogni tipo di escoriazione o di infiammazione della cute.

Pediluvio al tè verde

Contro la micosi del piede un altro rimedio efficace è il tè verde. In una bacinella abbastanza grande versate un infusione di tè verde ad alta concentrazione e lasciato in infusione per minuti. Tenete il piede immerso per 15 minuti. Potete anche inserire alcune foglie di tè verde nelle calze durante la giornata.

Leggi anche: Tè verde, il re degli antiossidanti che fa splendere pelle e capelli

Miele o yogurt

Sulle zone interessate dalla micosi spalmate del miele in abbondanza. Quindi ricoprite il piede con la pellicola trasparente. Questa soluzione è da ripetersi tutte le sere fino a che la micosi persiste. In alternativa al miele potete usare lo yogurt o il latte fermentato. Applicatene un po' sulle zone infettate. Aspettate che si secchi e sciacquate. Ripetete l'operazione per due o tre giorni di seguito.

Pediluvio depurativo

In un bicchiere versate 10 gocce d' olio essenziale di tea tree e 5 gocce di olio essenziale di niaouli. Quindi versate il composto in una bacinella riempita con acqua tiepida. Immergete il piede per 15 minuti. Il rimedio è da ripetersi la sera per tre giorni di fila.