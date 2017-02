L'acidità di stomaco è accompagnata spesso da reflussi dei succhi gastrici o da emissioni d'aria dalla cavità orale. Ci coglie soprattutto dopo i pasti ed è pericolosa perchè può favorire la proliferazione di un battere pericoloso per le pareti intestinali: l'Helicobacter pylori.

Succo di limone

Il primo rimedio contro l'acidità di stomaco, e in verità benefico per tutto il corpo, è il limone. Il succo appena spremuto di questo agrume, diluito in un po' d'acqua, aiuta a digerire, allevia i bruciori di stomaco e aiuta a regolare il pH dei succhi gastrici.

Cumino

Versate un cucchiaio di cumino in polvere in mezzo litro d'acqua calda e mescolate. Per attenuare il dolore dovuto all'acidità di stomaco bevete lentamente, un po' alla volta, mezzo bicchiere ogni 15 minuti.

Ananas

Per chi viene colto di frequente da acidità di stomaco, bruciori e reflusso, può essere una buona soluzione mangiare un po' di ananas alla fine dei pasti. L'ananas è ricco di bromelina, enzima simile alla pepsina presente nello stomaco./p>

Mandorle

L' olio contenuto nelle mandorle crea una patina che protegge le pareti dello stomaco, riassorbe la pepsina in eccesso e attiva la digestione. Mangiare 5 mandorle al giorno, soprattutto prima dei pasti, previene acidità di stomaco e infiammazioni della mucosa gastrica.

Bevanda alla liquirizia

Portate ad ebollizione un litro d'acqua e fate bollire per 10 minuti 50 g di liquirizia. Lasciate raffreddare e riposare per 5 ore, quindi filtrate e mettete in frigo. Bevetene un bicchiere tre volte al giorno fino a quando l'acidità di stomaco si sarà alleviata.

