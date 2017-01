Lo stress è una reazione di difesa del corpo scatenata da stimoli esterni che possono essere emotivi, fisici o mentali. L'Le ghiandole surrenali libernao adrenalina e cortisolo. Il tasso elevato di questi ormoni nel sangue ha come effetto l'accelerazione del battito cardiaco, l'aumento della frequenza respiratoria e e della pressione arteriosa. Quando siamo sottoposti a periodi di stress prolungato sentiamo una forte stanchezza, difficoltà a respirare, contrazioni muscolari e una forte sensazione di ansia e inquietudine e sonno disturbato. Con i rimedi naturali giusti possiamo alleviare i sintomi.

Papavero

Il papavero (papver rhoeas) possiede proprietà rilassanti e lievemente naercotiche a causa della presenza di alcaloidi. Allevia la tensione e rallenta il polso e la respirazione. Per preparare una decozione di papavero fate bollire per 10 minuti una manciata di petali. Lasciatela raffreddare e mettetala in fgiro. In caso di stress bevete un bicchiere di questa bevanda, anche più volte al giorno.

Basilico

Il basilico è molto utile soprattutto il giorno prima di un avvenimento la cui incombenza ci mette sotto stress, in questo modo ci rilasseremo e riusciremo a dormire bene. Il basilico ( octimum basilicum) è dotato di proprietà calmanti e sedative molto efficaci. Portate a ebollizione 25 g di foglie di basilico fresche in 50 cl d'acqua, coprite e lasciate bollire per 10 minuti. Anche questo rimedio può essere consumato più volte al giorno nei periodi in cui siamo sottoposti a stress.

Scopri tutto sul basilico

Biancospino

Il biancospino contiene flavonoidi, è un rimedio molto efficace in caso di ansia, d'insonnia e di nervosismo. E' un ottimo sedativo del sistema cardiovascolare, regola la pressione sanguigna e il ritmo del cuore. Mettete 5 g di biancospino secco in 50 cl d'acqua bollente. Lasciate in infusione per 10 munuti. Filtrate e bevete una o due volte al giorno.

Leggi anche: Biancospino: aiuta il sonno, sostiene il cuore e calma la psiche

Timo

Il timo è un eccellente tonico del sistema nervoso, è molto utile in caso di stati ansiosi. Versate 30 g di timo in un litro d'acqua bollente, coprite e lasciate in infusione per 10 minuti. Bevetene durante la giornata per ridurre lo stress fino a quando vi sentirete meglio. Potete dolcificare quest'infuso con del miele.

Lavanda

La lavanda ha un effetto sedativo sul sistema nervoso, per questo è consigliata nei casi di stress accompagnato da ansia, nei bambini e negli adulti. Preparate un infuso con 5 g di fiori di lavanda in un litro d'acqua bolente. Ptete berne tre tazze al giorn otra i pasti. LLa lavanda è ricca di tannini e flavonoidi.

Scopri tutto sulla lavanda