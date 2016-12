Il mal di schiena è un problema comune della società moderna che può dipendere da varie cause. Può essere riferito a problemi congeniti come scoliosi o atteggiamenti posturali scorretti, oppure essere l’esito di eventi traumatici come colpo di frusta o strappi muscolari. Come pure legato a condizioni meteo di autunno e inverno, quando prevale un clima freddo e umido. Il mal di schiena spesso è collegato anche ad aspetti psicosomatici, come stress e tensioni nella vita quotidiana, eccessivo senso del dovere, andando oltre alle proprie possibilità di sopportazione. Altra cosa che può influire sull’insorgere del mal di schiena è un blocco emotivo che la persona non riesce a esprimere. I dolori alla schiena si differenziano a seconda della zona colpita lungo la colonna vertebrale: lombare, dorsale e cervicale. Vediamo come curarlo.

I rimedi della nonna per alleviare il mal di schiena

In primo luogo, citiamo i classici rimedi della nonna, che risultano sempre attuali ed efficaci per lenire qualsiasi forma di mal di schiena. Quando il dolore compare in forma acuta, in particolar modo per un fatto traumatico come il colpo della strega o una contusione, la prima cosa da fare è applicare la borsa del ghiaccio per qualche minuto; con il freddo inizialmente si allevia il dolore. Dopodiché, è utile agire con la terapia del calore, potete usare una boule d'acqua calda per distendere le tensioni e sciogliere i muscoli. In questo caso, possiamo accomodarci sul divano e tenerla sulla parte dolente finché ne sentiamo il bisogno. Ottima è anche la soluzione di indossare sciarpe o foulard di lana, a livello lombare, dorsale o cervicale, in base a dove compare il dolore. Possiamo anche fare impacchi caldi con asciugamani o panni imbevuti di acqua bollente, da tenere distesi sulla schiena per alleviare gli spasmi muscolari. Allo stesso modo, sono ottimi bagni e docce calde, mantenendo il getto dell’acqua per qualche minuto sulla parte dolente, per riattivare la circolazione.

Quali sono i migliori rimedi naturali per curare il mal di schiena

Tra i rimedi erbali utili a lenire i dolori alla schiena, il più efficace è l’ Arnica montana che svolge una potente azione anti-infiammatoria naturale. Può essere assunta per bocca in compresse omeopatiche o capsule contenenti l’estratto secco, oppure in gocce di tintura madre da diluire in acqua. A base di Arnica ci sono anche pomate e unguenti con cui effettuare massaggi direttamente sulla zona dolorante, per abbassare l’infiammazione e alleviare soprattutto i dolori muscolari. Un’azione analoga la svolge l’ Artiglio del diavolo ( Harpagophytum procumbens), sempre sotto forma di compresse fitoterapiche, tintura madre oppure pomate per lenire in particola modo i dolori articolari, oltre che ridurre il livello di infiammazione.