Riza nasce nel 1980 quando Raffaele Morelli fonda insieme a un gruppo di medici e psicologi l’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica per divulgare un approccio globale alla salute. Da allora l’Istituto ha dato origine a diverse attività in campo formativo, editoriale e clinico. Oggi Riza è in Italia la voce più rappresentativa riguardo alla visione olistica della salute.