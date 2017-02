Se di notte dormi male e al mattino ti svegli in preda alla stanchezza, l'ylang ylang fa per te. L'olio essenziale distillato dai fiori di ylang ylang , una pianta originaria del Madagascar e diffusa in tutto l'emisfero australe, ha proprietà sia tonificanti sia sedative, ed è indicato in tutti i casi di calo energetico. L'olio essenziale di Ylang Ylang agisce aumentando la vitalità ma senza stimolare troppo il sistema nervoso. Del resto, i suoi benefici sono noti fin dall'antichità, tanto da venir utilizzato nelle culture tradizionali sia come antidepressivo che come afrodisiaco.

Ylang Ylang ti calma e lascia di buonumore



L'olio essenziale di ylang ylang ha un aroma sensuale, caldo e avvolgente, e spesso viene aggiunto alle creme e agli oli utilizzati per i trattamenti rilassanti. La sensazione che lascia è di calma senza torpore, di benessere e buonumore. Questa pianta combatte l'insonnia e stimola la circolazione, attivando le capacità intrinseche dell'organismo di rigenerarsi.

Fai un bagno o un massaggio serale con l'essenza di ylang ylang

Ci sono diversi modi per sfruttare tutte le risorse di questa pianta. Puoi preparare un bagno, versando 8-10 gocce di olio essenziale nell'acqua in cui rimanere immerso 15 minuti, preferibilmente la sera. Puoi anche versare qualche goccia di essenza in olio di mandorle o jojoba e utilizzare la miscela per un massaggio dopo la doccia, insistendo in particolar modo sulla zona renale. Subito ti sentirai più vitale ma nello stesso tempo calma.



In più, puoi usarlo sui capelli per un impacco anticaduta

Contro la caduta dei capelli, versa 5 gocce di olio essenziale di ylang ylang in un cucchiaio di olio di germe di grano e usalo come impacco prima dello shampoo. Lascialo agire per almeno 15 minuti o anche di più se il tempo te lo concede. Prosegui lavando i capelli normalmente. Oltre ad agire contro la caduta dei capelli, questo impacco sprigionerà un aroma che ti infonderà tranquillità e serenità.