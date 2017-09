Agrimony, fiore di Bach utilissimo in caso di tensioni e contratture, si prepara a partire dalle eleganti infiorescenze dell’agrimonia, la classica “spiga di campo”, dal luminoso colore giallo, diffusa nei prati e lungo le strade di campagna. Agrimony è utile alle persone insicure e tormentate, che tendono a nascondere la loro inquietudine dietro a un’apparenza sempre allegra. Simpatici e amanti della compagnia, questi soggetti avvertono un profondo bisogno di essere accettati da tutti, e per amore della pace evitano accuratamente qualunque discussione, polemica o conflitto.

Agrimony riduce le tensioni

L'insicurezza e il timore di non piacere, tenuti nascosti o rimossi, tipici di Agrimony, si “scatenano” molto spesso sotto forma di disturbi psicosomatici, dando luogo a gastriti, coliti, tensioni muscolari, mal di testa, insonnia, eczemi o dermatite seborroica. L’essenza di Agrimony aiuta ad allentare l’emotività, rende più fiduciosi e sicuri di sé e trasmette una piacevole sensazione di pace e tranquillità interiore. Il rimedio si dimostra particolarmente utile anche a chi tende a “scaricare” la tensione emotiva nei momenti di stress o nelle occasioni sociali con un consumo eccessivo di cibo, bevande alcoliche o fumando troppe sigarette.

Agrimony favorisce il relax

Al rientro dalle ferie, Agrimony può donarti la serenità per affrontare i colleghi e le incombenze di lavoro con meno preoccupazione. In caso di crampi, fitte o dolori diffusi, il rimedio può essere massaggiato localmente, puro o emulsionato a una crema base. Come coadiuvante per curare mal di denti e irritazione alle gengive, versa 10 gocce di Agrimony in mezzo bicchiere d’acqua e fai degli sciacqui.

Usalo così per tre settimane

Versa 4 gocce di Agrimony in una boccetta con contagocce da 30 ml, riempita con acqua naturale e 2 cucchiaini di brandy. Assumi 4 gocce della miscela 4 volte al dì per 3 settimane.