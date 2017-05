Lungo le coste dell’Australia occidentale cresce la Caladenia flava, una pianta da cui si ricava il rimedio floreale Yellow Cowslip Orchid che aiuta a lenire i fastidi dei muscoli contratti. La pianta sboccia nella stagione calda con una meravigliosa fioritura di corolle gialle, da cui teneri petali striati di rosso si prepara un rimedio utile alle persone rigorose, pignole, ipercritiche, abituate a “trinciare” giudizi sul prossimo in modo poco diplomatico e poco capaci di relazionarsi agli altri in modo aperto e affettuoso. Questi soggetti molto “mentali”, emozionalmente freddi e concentrati su se stessi ma esigenti e severi con tutti, possono esprimere la loro rigidità anche nella postura e andare incontro a mal di testa, tensioni, muscoli contratti o doloranti, reumatismi.

Leggi anche: con queste essenze via strappi e contratture

Quando i muscoli contratti parlano di te

L’essenza ricavata dalla Caladenia flava aiuta a diventare più aperti, partecipi, tolleranti e disponibili verso gli altri, favorendo anche migliori relazioni interpersonali e una nuova “scioltezza”, fluidità ed elasticità non solo mentale ma anche della struttura corporea, in particolare ai muscoli, contratti spesso a causa di una struttura "rigida" di personalità. . A livello fisico, l’azione energetica riequilibrante di Yellow Cowslip Orchid permette anche all’organismo di manifestare una maggiore “tolleranza” verso polveri, pollini, acari e sostanze inquinanti diffuse nell’ambiente, ed è per questo considerato un buon coadiuvante in caso di allergie respiratorie (così diffuse in questo periodo dell’anno) e intolleranze alimentari.



Prendi le gocce mattino e sera

Per preparare il rimedio per i muscoli contratti, versa 7 gocce di Yellow Cowslip Orchid in una boccetta di vetro scuro da 30 ml con contagocce. Aggiungi 2 cucchiaini di brandy e riempi con acqua minerale naturale. Assumi 7 gocce mattina e sera.

Prepara così una a crema per muscoli contratti

Le gocce di Yellow Cowslip Orchid possono essere diluite in una crema o anche in un olio: così si ottiene un unguento che riduce le rigidità osteoarticolari. Emulsiona 5 gocce di essenza in mezza tazzina di crema o olio e utilizza il preparato per un massaggio decontratturante su collo, nuca e spalle 2 o 3 volte al dì.