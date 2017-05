Uno degli alleati per combattere efficacemente la ritenzione idrica è l' ortica, una pianta che ti aiuta a eliminare i liquidi in eccesso ma anche ad attivare la circolazione sanguigna e linfatica, così importante nel dimagrimento. Questa piccola erba infestante è un concentrato di principi benefici per i vasi sanguigni. L’ ortica è preziosa soprattutto per il microcircolo, ovvero per i capillari, che hanno il compito di portare via i liquidi dagli spazi tra una cellula e l’altra e di far arrivare ossigeno e nutrimento ai tessuti. Quando è presente ritenzione idrica vuol dire che questi piccoli vasi hanno iniziato a funzionare male e molto probabilmente potrai vederne anche qualcuno comparire sulle gambe, insieme alla cellulite, accentuata da un ristagno circolatorio.



L'ortica rinforza i capillari più piccoli



L’ortica agisce grazie alla presenza della vitamina C, ma anche dei flavonoidi e soprattutto del ferro, che facilita il riassorbimento dell’acqua in eccesso e favorisce la dilatazione dei vasi sanguigni, che ti fa sgonfiare. Nell’ ortica è presente anche la rutina, una sostanza che rende i capillari meno permeabili, impedendo che il plasma che contengono, la parte acquosa del sangue, fuoriesca, aumentando la presenza di liquidi sottocute. A rendere questa pianta ancor più preziosa è la capacità di spegnere l’infiammazione che si accompagna ai ristagni: l’ ortica è in grado di combattere l’azione di molecole che favoriscono lo stato infiammatorio del tessuto adiposo e che lo rendono “resistente”.

Prepara con l'ortica la tua tisana diuretica naturale

La tisana all 'ortica è un ottimo diuretico naturale. Puoi trovare le foglie già pronte in erboristeria oppure raccoglierle (attenzione, pungono!) e farle essiccare. Per ogni litro di tisana, prendi due cucchiaini di foglie di ortica essiccate e mettile nell'acqua bollente per dieci minuti. Dolcifica, se vuoi, con del miele

In cucina puoi anche preparare il pesto all'ortica

Sono tante le ricette che puoi preparare per portare a tavola l' ortica: il risotto (per 400 grammi di riso ti servono circa 250 grammi di ortica), semplice e leggero, la frittata, la zuppa o anche uno speciale pesto da preparare utilizzando questa pianta al posto del classico basilico.