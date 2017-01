Gli anticorpi impediscono la proliferazione di virus e batteri per evitare che infettino l'organismo, e in particolare le vie aeree, ma quando fa freddo il loro lavoro viene messo a dura prova. Infatti basta un calo delle difese per ammalarci. Le sostanze che più di tutte rinforzano il sistema immunitario sono gli antiossidanti, in particolare vitamina A, vitamina C, vitamina E, zinco e selenio.

Acerola

L'acerola è un frutto rosso originario dell'America centro-meridionale. E' ricca di calcio, fosforo, fruttosio, vitamina B, vitamina C, vitamina A e flavonoidi. La polvere di acerola è un rimedio da assumere tutte le mattine per 10 giorni. Versate un quarto di cucchiaino da caffè di acerola in polvere in un bicchiere d'acqua fredda. Lasciate riposare qualche minuto.

Carote

Sbucciate 500 g di carote e metteteli in 1,5 l d'acqua fredda. Portate a ebollizione e lasciate in infusione per 10 minuti. Filtrate e bevetene 3 tazze al giorno. La carota è uno dei migliori antiossidanti, è ricchissima di vitamine e beta-carotene.

Fiordaliso

Mettete 30 g di fiori o di foglie di fiordaliso in un litro d'acqua bollente. Lasciate in infusione per 10 minuti e filtrate. Bevetene 3 tazze al giorno tra i pasti nei giorni più freddi. Il fiordaliso è depurativo e ha un'azione rinvigorente. E' uno stiolante del metabolismo e aumenta la resistenza alle infezioni.

Echinacea

Durante l'inverno possiamo prevenire raffreddori e influenze grazie all'echinacea. Per un mese, tutte le mattine, dluite in mezzo bicchiere d'acqua 50 gocce di tintura madre di echinacea e bevete a stomaco vuoto. L'echinacea è uno dei rimedi più usati in erboristeria per potenziare le difese e per contrastare le malattie da raffreddamento.

Limone

Bevete il succo di mezzo limone la mattina a stomaco vuoto, prima di fare colazione. Se non sopportate il sapore acido potete diluire il succo con un po' d'acqua tiepida. Il limone è un incredibile concentrato di proprietà benefiche per l'organismo: è ricchissimo di vitamina C, mucilagini, pectina e acido citrico. E' un eccellente antiossidante, elimina le tossine ed è perfetto per rinforzare le difese del corpo oltre ad avere efficaci proprietà toniche.