L’Issopo, Hyssopus officinalis, è una pianta cespugliosa aromatica appartenente alla famiglia delle Lamiaceae. Originaria dell’Europa meridionale e dell’Asia Occidentale, cresce spontaneamente nelle zone montane, anche in Italia. La pianta sprigiona un’aroma molto intenso e amaro che ricorda la menta. Sulle sue piccole foglie odorose di color verde brillante spiccano i fiori blu violacei riuniti in spighe unilaterali, da cui probabilmente prende origine il nome issopo, che in greco significa “ a forma di freccia”. Secondo un’altra ipotesi, Issopo deriverebbe da Esobh che significa “erba sacra” e che viene descritta nell’Antico Testamento, in quanto utilizzata da re Salomone per purificare l’aria. L’issopo è da sempre noto per le sue proprietà cosmetiche e officinali, sia espettoranti che digestive, oltre che per l’uso in cucina, dove viene utilizzato per insaporire i piatti e aromatizzare i liquori.

Principi attivi

L'Issopo contiene olio essenziale (pinocanfone, pinene, tujone), colina, glucosidi, flavonoidi (diosmina), tannini, acido ursolico e oleanico. Responsabile della maggior parte delle proprietà dell’issopo è l’olio essenziale presente nelle sommità della pianta, che svolge un’azione digestiva, carminativa, antispasmodica, depurativa, espettorante, stimolante e cicatrizzante.

Proprietà dell’issopo

Affezioni delle vie aeree : grazie alle proprietà balsamiche ed espettoranti dell’olio essenziale contenuto nell’Issopo, la pianta aiuta a tenere libere le vie respiratorie. La sua azione è utile per disinfiammare la gola, sedare la tosse, fluidificare le secrezioni ed espellere il catarro, oltre che per contrastare gli attacchi d’asma.

Cattiva digestione: per la proprietà digestiva, dovuta anch'essa all’olio essenziale, per cui l’issopo stimola la secrezione dei succhi gastrici, favorisce i processi digestivi, elimina i gas intestinali.

Sintomi delle vie urinarie: per la presenza dei flavonoidi che conferiscono all’issopo un’azione diuretica e antisettica in grado di stimolare la diuresi e disinfettare le vie urinarie, utile quindi in caso di cistite.

Formulazioni e uso

Il preparato erboristico di issopo più semplice da utilizzare è l’infuso delle sommità fiorite, può essere usato per uso interno o esterno. Si prepara con 1 grammo di droga in 100 ml di acqua bollente, si lascia in infusione qualche minuto e si filtra. Per uso interno se ne possono assumere due o tre tazze al giorno ed è efficace per favorire i processi digestivi, contrastare il meteorismo e alleviare la tosse e l’asma. E’ ottimo anche per gargarismi in caso di infiammazione orale e alla gola.