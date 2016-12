L'anice verde, o pimpinella, pimpinella anisum, comunemente chiamata anice verde, è una pianta erbacea di origine orientale appartenente alla famiglia delle Ombrellifere, oggi diffusa in Europa e in America meridionale. Non superando il metro di altezza, l'anice verde si caratterizza per il fusto cavo, per le foglie più grandi alla base e che via via diventano più piccole verso la sommità oltre che per i fiori, bianchi, piccoli e disposti ad ombrello. Il nome, derivante da piper, pepe, ne ricorda l’effetto rinvigorente e il sapore leggermente piccante. I semi sono infatti noti a scopo culinario per il loro aroma, ottimo per insaporire i cibi, per la preparazione di liquori e pasticceria tradizionale, oltre che per essere tra gli ingredienti del gelato al “puffo”, adorato dai bambini. Già nota in epoca romana come erba officinale, Plinio il Vecchio ne annovera le proprietà espettoranti sulle vie respiratorie, mentre con la medicina tradizionale, l'anice verde acquista notorietà come tonico rinvigorente, galattogeno e spasmolitico.

Principi attivi

LL'anice verde vanta la presenza di numerosi principi attivi che le conferiscono l’inconfondibile aroma: la pimpinellina (0,5%) e l’isopimpinellina, insieme ad altre cumarine e furocumarine, oltre a tannino, saponine, acido caffeico, acido clorogenico e olio essenziale composto di E-anetolo per almeno l’80%. Da non dimenticare le vitamine presenti: viamina A, vitamine del gruppo B (compresa la B6, che protegge il sistema nervoso centrale) e la vitamina C.

Proprietà dell'anice verde

La pimpinella vanta un’azione carminativa antispasmodica, balsamica, digestiva e stimolante, ideale in caso di cattiva digestione, gonfiore e flatulenza o perdita dell’appetito. L’azione spasmolitica e sedativa aiuta anche in caso di dolori mestruali. Inoltre, l'anice verde agisce come espettorante e rinfrescante, capace di contrastare le infezioni delle prime vie respiratorie e di lenire il senso di gonfiore o di bruciore dovuto a un’improvvisa irritazione cutanea. Ecco come usarla nel dettaglio:

Stomaco e intestino

Stipsi e digestione difficile, assumere l'estratto secco o fluido se il disturbo è frequente, in infuso al bisogno

Gonfiore addominale, coliche, flautolenza, anche nei bambini piccoli, per alleviare i disturbi legati alle coliche e beneficiare dell’azione carminativa, assumere l’infuso prima dei pasti

Diarrea e emorroidi, d’aiuto il decotto da bere lungo l’arco della giornata

Dolore

Dolori mestruali provocati dagli spasmi interni, si assume la Pimpinella in infuso o tintura madre

provocati dagli spasmi interni, si assume la Pimpinella in infuso o tintura madre Cefalea , specie serale, migliora con l’aiuto dell’infuso o dell’estratto fluido di anice verde grazie al suo effetto sedativo e stimolante della circolazione

, specie serale, migliora con l’aiuto dell’infuso o dell’estratto fluido di anice verde grazie al suo effetto sedativo e stimolante della circolazione Scottature: per lenire il dolore, applicare localmente le foglie fresche

Vie aeree